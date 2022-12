Dos de cada deu turistes estrangers que visiten l’Estat escullen Catalunya

Catalunya torna a ser un dels destins preferits dels turistes estrangers aquest octubre. Dos de cada 10 viatgers van acabar en territori català. Així doncs, va rebre 1.483.599 visitants internacionals en el desè mes de l’any. La xifra suposa tornar als nivells prepandèmia, ja que es va quedar tan sols un 1% per sota del 2019 (1.487.032). En relació amb la despesa, en total els viatgers internacionals van gastar 1.500 milions d’euros, gairebé el doble que l’any passat (760,86 milions d’euros), però un 19,7% per sota que abans de la pandèmia. Per persona i dia, la despesa es va situar en 191 euros, 30 menys que el 2019.

Segons les dades publicades per l’Estadística de Moviments Turístics en Fronteres (Frontur) de l’Institut Nacional d’Estadística (INE) aquest divendres, els francesos van continuar encapçalant el rànquing de visitants internacionals a Catalunya, amb un 20,7% del total. En segona posició segueix l’acumulat de la resta d’Europa (15,5%). De mitjana, els viatges van estar-se una mitjana de 5,3 dies. Catalunya es manté líder en turisme estranger i només en l’acumulat dels deu primers mesos de l’any ja s’han rebut més de 13 milions de turistes, un 182,3% més que l’any passat.

Els turistes es gasten més a Catalunya que a l’Estat

A banda de Catalunya, els turistes estrangers que van visitar l’Estat a l’octubre ho van fer a les Illes Balears (18,8%), les Canàries (16,5%), Andalusia (14,6%), el País Valencià (12,1%) i a la Comunitat de Madrid (9,6%). Amb tot, al conjunt de l’Estat es van registrar prop de 7,2 milions de visitants internacionals, un 39,4% més que l’any passat i un 6% menys que el 2019. La despesa es va enfilar fins a 8.296 milions d’euros, un 48% més interanual i un 0,4% menys que fa tres anys. Tot i això, la mitjana de diners que es gasten els turistes a l’estat espanyol és més de 20 euros més baixa que a Catalunya. En aquest sentit, la mitja espanyola de despesa diària es col·loca en 168 euros, mentre que la catalana sobrepassa els 190 euros de mitjana.