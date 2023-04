El diàleg social reclama mesures per abaixar el preu dels aliments

El diàleg social català exigeix a les administracions “mesures” per contenir la inflació subjacent, especialment en el mercat dels aliments processats. Tant el sindicat Comissions Obreres com la patronal de la petita i mitjana empresa del país, Pimec, han celebrat la millora de l’índex general, que s’ha desplomat durant el mes de març fins al 3,1% a Catalunya. Tot i això, ambdues parts de la negociació col·lectiva reconeixen les mancances d’una estratègia de contenció de preus que no està arribant a una de les parts centrals del consum de les llars, com és la cistella de la compra. Amb reclamacions divergents, així, posen la pilota a la teulada del govern central a l’hora d’acabar de donar la volta a la tendència inflacionista.

En aquest sentit, des de Comissions Obreres alerten que la inflació subjacent, que es manté en el 7,5% –per sobre de mercats com el francès o l’alemany, que en l’índex general pateixen un IPC més alt que l’espanyol– apunten que la situació actual genera un “desavantatge competitiu” per al mercat català que frena el seu creixement i el darrer tram de la recuperació econòmica. Així, reclama al govern de l’Estat una sèrie de mesures sistèmiques per adreçar tant l’elevat preu dels productes bàsics i els baixos sous que dificulten el seu consum. “El govern ha d’actuar de forma decidida i amb mesures eficaces que redueixin els preus, especialment els alimentaris”, demana el sindicat.

Més enllà de la frenada de la crisi de preus, des del sindicat critiquen l’enduriment de la política econòmica del Banc Central Europeu, en tant que la pujada de tipus d’interès “no s’ajusta a les causes reals d’aquest context inflacionari”. Els representants dels treballadors opten per mesures fiscals, com ara un gravamen via Societats que limiti els beneficis extraordinaris de les empreses. També demanen que es “garanteixi l’accés als productes de primera necessitat” a través de millores salarials, així com prestacions públiques als ciutadans que les necessitin. Per millorar les condicions dels treballadors de l’Estat envers el consum, el sindicat insisteix a l’aplicació de “polítiques d’enfortiment del teixit productiu” que facilitin un model empresarial de més valor afegit –més productiu i, per tant, capaç de millors retribucions del treball–.

IVA i productivitat

Si bé la patronal Pimec reconeix que les dades inflacionàries del març són “positives”, reclamen, de la mateixa manera, “mesures per contenir l’elevada inflació subjacent”. “Els efectes de segona ronda no s’estan frenant, la qual cosa es veu reflectida en el comportament dels preus”, apunten des d’una associació empresarial crítica també amb les pujades de tipus d’interès com a “mesura única” de frenada dels costos. L’organització reclama la inclusió de la carn i el peix en les rebaixes de l’IVA en productes bàsics, en tant que, amb l’aplicació actual, aquesta “gairebé no s’ha notat”.

La ministra de Treball i Economia Social, Yolanda Díaz / EP

Per altra banda, Pimec coincideix amb el sindicat a exigir “increments salarials”, en tant que “són necessaris” per millorar el poder adquisitiu de la ciutadania. La patronal de la petita i mitjana empresa insisteix, però, a reclamar una indexació retributiva” a cistelles d’indicadors relacionats amb la millora de la productivitat de les empreses”. D’aquesta manera, envers els augments exclusivament segons l’IPC, es poden augmentar els ingressos dels treballadors i a la vegada “contenir els efectes de segona onada”, en tant que els efectes sobre el balanç empresarial s’adapten més a les realitats de cada negoci.

Moncloa mira als supermercats

En un sentit similar, des del govern espanyol han celebrat les dades tot i la preocupació pels elevats preus de molts productes bàsics. La ministra d’Hisenda Maria Jesús Montero apunta que el mercat “va en la bona direcció”, si bé les polítiques contra la crisi inflacionista “han de continuar desenvolupant-se”. “Moltes de les mesures que ha posat en marxa l’executiu són efectives, però encara no han permès normalitzar la situació”, argumenta Montero. Per la seva banda, la ministra de Treball i Economia Social Yolanda Díaz ha tornat a apuntar cap a la gran distribució. La vicepresidenta segona ha exigit els supermercats que “facin un pas endavant” i abaixin els preus, en tant que els aliments “s’han convertit en el nucli de la inflació”. Val a dir que el líder del mercat, Mercadona, ja ha anunciat l’abaratiment de fins a 500 productes de consum diari, una decisió que pot arrossegar la resta del sector a competir a la baixa i contribuir a la reducció de l’índex sectorial.