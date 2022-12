Les execucions hipotecàries cauen al seu mínim des de l’inici de la pandèmia

Les execucions hipotecàries van mantenir al tercer trimestre de l’any una marcada tendència descendent a Catalunya. Segons les dades publicades per l’Institut Nacional d’Estadística, es van executar al país 764 préstecs hipotecaris, 442 menys que el trimestre anterior. La dada, a més, és la més baixa de la sèrie històrica disponible, que s’inicia el 2014 –any en què es van superar els 15.000 procediments d’aquestes característiques al país–.

Del total dels procediments d’execució de préstecs hipotecaris durant el trimestre, la majoria s’havien aplicat sobre habitatges urbans –uns 565–. La categoria general altres, que recull locals comercials i altres immobles construïts no assignades a habitatge, es va elevar fins a les 172; mentre que la resta de magnituds van ser testimonials. Només es van cancel·lar prematurament 17 hipoteques sobre solars urbans; i 10 acords que afectaven finques rústiques.

Exceptuant en aquest darrer cas –les rústiques– tota la resta de valors suposen importants descensos tant interanuals com en comparació amb el segon trimestre de l’any. Especialment cridanera és la moderació d’execucions sobre habitatges urbans: entre el juliol i el setembre se’n van tancar unes 120 menys que l’any anterior; i prop de 250 menys que uns mesos abans.

Del total d’hipoteques executades sobre habitatges, cal apuntar, només 492 corresponien a persones físiques. Per millorar aquesta xifra, l’estudi s’ha de retrotraure fins al segon trimestre del 2020 –un període històricament positiu pel que fa a aquests procediments, quan se’n van produir només 269–. També ha estat rellevant el descens en les finques urbanes no dedicades a habitatge, un sector en què es va arribar a les 319 execucions hipotecàries només un any abans.

Bon ritme a l’Estat

Les execucions hipotecàries al conjunt del territori de l’Estat espanyol també van mostrar una caiguda, si bé més moderada. Els 2.022 procediments registrats sobre habitatges habituals de persones físiques suposen un retrocés de més de 320 casos, un 29,8% menys que ara fa un any. Tant al tercer trimestre del 2020 com al del 2019, la xifra va ser més baixa que la d’aquest exercici.

Quant a l’afectació general sobre finques a l’Estat, les execucions es van elevar fins a 4.105, un descens en comparació amb l’any anterior superior als 38 punts percentuals. Les moderacions més cridaneres es van concentrar en el sector de les finques rústiques –53% menys d’execucions que ara fa un any– i en les finques urbanes no dedicades a habitatge –locals, garatges, edificis d’oficines i altres– amb una contracció superior al 51%.

No tot són desnonaments

Com aclareix el mateix Institut Nacional d’Estadística, les execucions hipotecàries no necessàriament conclouen amb el llançament del propietari de la finca –el que, quan es parla de mercat d’habitatge, es coneix com a desnonament–. Si bé les dades facilitades per l’institut corresponen a les certificacions d’execució hipotecària inscrites als diversos registres de la propietat, no les separa pel resultat dels procediments judicials. De fet, apunta l’organisme, un mateix procés pot incloure diverses execucions certificades per finca.