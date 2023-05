La denúncia d’Unió de Pagesos reobre el conflicte sobre el preu de la llet

El conflicte amb el preu de la llet fa anys que està en el punt de mira. Els ramaders es queixen que no arriben a cobrir les despeses que els suposa tota la producció de llet i que això ha fet que es redueixi de manera dràstica el nombre de persones que es dediquen a la producció d’aquest producte. Ara, però, el conflicte sembla haver escalat a un altre nivell. Unió de Pagesos ha denunciat davant la CNMC tres supermercats per suposadament pactar els preus de la llet de marca blanca. Segons explica l’entitat, Mercadona, Bon Preu i Lidl venen la llet sense marca a un preu idèntic el que provoca un conflicte de competència en un mercat on ja és pràcticament impossible vendre a un preu raonable pels productors.

El passat dijous, Unió de Pagesos publicava un document que deixava en evidència a Mercadona, Lidl i Bon Preu per tenir els mateixos preus en la seva llet de marca blanca durant gairebé quatre anys. La mateixa entitat reclamava una investigació per part de la CNMC per arribar al final de la qüestió i decidir si havien pactat aquest preu per tal d’aconseguir més quota de mercat davant de la llet tradicional de marca. “Portem lluitant contra el creixement de les marques blanques des del 2021″, explica Marc Xifra, representant de la llet d’Unió de Pagesos. I és que la situació s’ha complicat pels productors propis amb el llarg dels anys.

Per posar xifres a l’assumpte, les marques blanques han passat de representar el 9% del total de la llet a gairebé la meitat de la producció, en concret el 48%. Però, el problema resideix -segons Unió de Pagesos– en el preu de la marca blanca, que acostuma a ser molt més barat del preu de la producció de marca. Així doncs, assegura Xifra, les distribuïdores i supermercats “s’aprofiten de la necessitat de venda dels productors per oferir tractes per sota el preu de cost per vendre-ho com a marca blanca”. D’aquesta manera, la Unió de Pagesos reclama no només que s’investigui la qüestió i s’arribi a una conclusió definitiva, sinó que torna a recordar la necessitat de protegir els productors de llet, que cada vegada viuen en una situació més precària. “No només té el mateix preu sinó que venen per sota la quota de mercat”, repeteix Xifra qui explica que “vulneren la llei de competència”.

Els supermercats neguen cap mala praxi

Tot i que Unió de Pagesos ja ha anunciat que ha enviat la denúncia a la CNMC, aquesta assegura que “de moment no hi ha cap procediment obert”. En unes declaracions al TOT Economia, l’organisme assegura que en cas que hi hagi una investigació o una sanció oficial, són els primers a fer-ho públic, però aquest no és el cas. “No podem ni afirmar ni desmentir que aquesta petició ens ha arribat”, diu l’organisme. Una opinió que també comparteixen els supermercats denunciats, que asseguren que no tenen constància que se’ls hagi denunciat i neguen per complet les acusacions.

Fonts de Mercadona, de fet, remarquen que ells no marquen els preus sinó que són les distribuïdores que acorden quin és el preu més just per a la venda de la llet. “Nosaltres obeïm el preu que ens marca la distribuïdora i d’allà constituïm un preu per vendre-ho”, expliquen les fonts del supermercat. D’aquesta manera, Mercadona defensa que la cadena de valor va de baix a dalt, i els supermercats acaben venent al preu que es marca des de la distribuïdora. Pel que fa als altres dos supermercats denunciats són més concisos amb la seva resposta i asseguren que “no tenen constància de cap denúncia”, segons fonts d’ambdós denunciats.

Els productors que no cobreixen costos

Unió de Pagesos és l’única entitat que ha detectat aquesta suposada mala praxi, però en cap cas es troben sols en aquesta lluita pel preu de la llet. L’Institut Agrícola Sant Isidre també dona suport a la causa i el cap de tècnics, Ignasi Sans reconeix que “si hi ha proves ens sembla molt bé que ho portin a la justícia”. I és que, l’organisme també fa temps que denuncia que els costos de producció són molt més alts del que acaba rebent el productor. De fet, abans de la inflació costava 40 cèntims produir un litre de llet i alguns supermercats el venien per sota de 30 cèntims, el que ja provocava una pèrdua de diners per part dels ramaders. Actualment, amb la inflació sobre la taula aquesta situació s’agreuja. “No és una norma general ni passa amb tots els productors, però n’hi ha que ho estan passant malament per arribar a final de mes”, lamenta Sans.

El cap de tècnics de l’Institut Agrícola Sant Isidre també recorda que no és només un problema dels supermercats, sinó que també les empreses distribuïdores no lluiten pel valor de la feina dels ramaders. En aquest sentit, Sans defensa que la cadena de valor la marquen des de dalt i no pas els productors, és a dir, un cop tenen una gran quota de mercat, els supermercats poden triar a quin preu venen la llet, el que repercuteix directament amb el que reben els ramaders. “Hi ha ramaders que denuncien no cobrir costos i els que no ho fan és perquè prefereixen no dir res”, assegura Sans, que indirectament reconeix el que també denuncia Unió de Pagesos que és la por a parlar d’alguns productors per no perdre la feina.

Amb tot, el conflicte continua vigent en l’actualitat i no sembla marxar enlloc. Mentre ramaders i entitats reclamen millors condicions, els supermercats asseguren que fan tot el que poden. Unió de Pagesos ha fet un pas per intentar acabar amb la suposada tirania dels supermercats en aquesta qüestió, però aquests no tenen constància que la denúncia hagi arribat a cap lloc. Així doncs, el conflicte sembla no haver acabat i la raó s’ha convertit en la pilota d’un partit de tenis que es troba lluny de proclamar algun guanyador.