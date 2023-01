Denúncia a set cadenes de supermercats per no rebaixar correctament l’IVA

L’associació de consumidors Facua ha denunciat davant la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència vuit cadenes de supermercats per no rebaixar correctament l’IVA dels aliments a tots els productes afectats. Segons al·lega l’organització, una cinquantena de preus no han estat reduïts d’acord amb la mesura aprovada pel govern espanyol a diverses de les principals cadenes de distribució d’alimentació de l’Estat.

En concret, després d’una anàlisi de prop de 700 productes, Facua ha trobat irregularitats als preus dels supermercats Alcampo, Aldi, Carrefour, Dia, Eroski, Lidl i Hipercor. Dels 52 aliments en què no s’ha repercutit correctament la rebaixa, en 34 no hi ha hagut cap mena de reducció del preu; en 11 n’hi ha hagut, però més baixa del que correspondria; i set són fins i tot més cars que abans de la deflactació fiscal.

Marges o costos

Segons ha trobat l’organització de consumidors, la mala aplicació de la rebaixa de l’IVA s’ha donat en graus diferents a les cadenes denunciades. En el cas d’Hipercor, la menys afectades per la denúncia, només un 1% dels productes presenten problemes –en concret, expliquen, la no aplicació de la rebaixa de l’IVA a un dels productes avaluats–. A l’altra banda de la taula es troba Dia, on s’han donat en un 17% dels preus analitzats –14 anomalies de més de 80 productes estudiats– seguit pel 10% a la cadena Carrefour, amb una desena de males aplicacions de la rebaixa.

En un comunicat emès aquest dijous, Facua ha avisat que continuarà analitzant les rebaixes aplicades als preus finals durant “cada mes que romangui vigent” la mesura fiscal de Moncloa. La reclamació presentada davant la comissió demana l’obertura d’expedients sancionadors a totes les cadenes de supermercats on s’han trobat irregularitats per “determinar si els preus aplicats suposen un augment en els marges de benefici empresarial” o si, per altra banda, responen a altres factors de preus, com l’augment del cost de les matèries primeres.

Quins productes haurien de ser més barats?

Segons la mesura fiscal aprovada per l’executiu de Pedro Sánchez, que va entrar en vigor el passat dia 1 de gener, l’IVA dels aliments bàsics, que fins ara s’elevava fins al 4%, hauria de reduir-se a 0. Així, no s’aplicaria taxa de valor afegit sobre productes com al pa, les farines, la llet animal, els formatges, els ous, les fruites i verdures o els cereals. En altres productes d’ús quotidià, com els olis d’oliva o les pastes alimentàries, l’IVA es reduiria al 5% des del 10% que s’aplicava fins al 31 de desembre.

Correcció: Al primer comunicat de Facua s’incloïa Mercadona entre les cadenes denunciades davant la CNMC, una informació que ha estat corregida per la mateixa organització posteriorment