La davallada del preu del gas deixa sense efecte l’excepció ibèrica

L’excepció ibèrica no està activa aquests últims dies a causa de la davallada del preu del gas natural. Concretament, aquest dijous la subhasta del preu del gas s’ha acabat amb el preu de referència per a les centrals de gas de 31,77 euros per megawatt hora (MWh), deixant sense efecte, de manera temporal, l’excepció ibèrica, que es tornarà a aplicar quan el preu sobrepassi els 40 euros per megawatt hora. Aquest és el primer cop que es donen les condicions per a la no aplicació de l’excepció.

Aquests baixos preus a mitjan octubre s’han donat a causa de diversos factors que s’han donat alhora en un moment de temps concret. Per exemple una demanda menor a causa de les temperatures més altes per a l’època de l’any, alhora que s’està veient una major presència d’energies renovables al pool i també un major reserva de gas de cara a l’hivern. De fet, el preu del gas natural s’ha desplomat en els últims dies a Europa fins a situar-se en els 119,5 euros/MWh en l’índex de referència holandès TTF, mentre que en el Mibgas espanyol cotitza a 27,78 euros/MWh.

Amb aquest fenomen, el preu de la llum per als clients de tarifa regulada per aquest dijous serà el que marca el mercat majorista, el denominat ‘pool’, que serà de 86,66 euros/MWh, un 7,7% superior al d’aquest dimecres i el tercer preu més barat de tot el 2022, recordant els preus que es pagaven abans de l’inici de la crisi energètica, durant la primavera del 2021 segons publicades per l’Operador del Mercat Ibèric d’Energia (OMIE), tal com passava abans de l’aplicació de l’excepció. De fet, el preu màxim del dia el viurem entre els nou i les deu de la nit amb 122,96 euros/MWh, mentre que el mínim serà de 64,22 euros/MWh, i es donarà entre les tres i les quatre de la tarda.

Cal recordar que l’excepció ibèrica va entrar en vigor 15 de juny i busca limitar el preu del gas per a la generació elèctrica a una mitjana de 48,8 euros per MWh durant un període de dotze mesos, cobrint així el pròxim hivern, període en el qual els preus de l’energia són més cars. Tècnicament, aquest mecanisme fixa una senda per al preu del gas natural per a generació d’electricitat des d’un preu de 40 euros/MWh en els sis mesos inicials, és a dir fins al 15 de desembre, i posteriorment, un increment mensual de cinc euros/MWh fins a la finalització de la mesura.