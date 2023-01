Crisi a l’habitatge barceloní: en risc per l’augment del preu del lloguer

Els catalans cada vegada tenen més difícil accedir a un habitatge digne. La pujada de preus general a causa de la inflació i també la complicada regulació fan gairebé impossible l’accés a un pis o una casa. Si bé és cert, les vendes d’habitatges han augmentat durant l’últim any. Paral·lelament, el seu preu també ha anat augmentant, un informe d’Idealista el situa un 3,2% més a Barcelona aquest 2022 en comparació amb l’any anterior. Tot i això, segons els experts, aquesta tendència s’anirà moderant per culpa de la nova normalitat, on la vida és encara més cara. Això portarà als habitants a buscar alternatives de lloguer, un sector que encara pateix més les conseqüències de la crisi i que, actualment, té els preus molt més inflats, sobretot a les grans ciutats, com per exemple la capital catalana. Noves mesures i lleis més actualitzades podrien ser la solució a l’extrema situació en la qual es troben moltes persones: la manca del capital suficient per accedir a un habitatge digne.

“La gent deixarà de comprar tant i començarà a buscar lloguers”, explica Ferran Font, director d’Estudis i portaveu de Pisos.com. En aquest sentit, l’expert fa referència a una clara tendència a l’alça de la demanda de lloguers per sobre la de compres, que es veurà molt és accentuada en els pròxims mesos. “Venim d’una època on hi ha hagut moltes ajudes i la gent ha pogut accedir més fàcilment a les compres”, descriu Font, qui també confirma que a mesura que es vagin retirant les ajudes, la situació econòmica portarà a una pujada de la demanda d’habitatges de lloguer. Aquest factor fa pensar que la situació encara serà més difícil que ara, ja que si ja és complicat regular els preus en aquest mercat, si continua creixent la demanda, podria convertir-se en una situació poc favorable pels llogaters, sobretot a Barcelona i tota l’àrea metropolitana, perquè “si puja la demanda, també ho faran els preus”, diu l’expert.

Segons l’informe anual de preus d’Idealista, el preu del lloguer a Barcelona ha crescut un 25,7% al llarg d’aquest 2022, fins a situar-se en els 19,3 euros per metre quadrat. De fet, només en quart trimestre de l’any s’ha encarit un 8,4% i un 3,4% només en l’últim mes. A més, s’han registrat increments en tots els districtes de la ciutat, encapçalats per Sarrià Sant Gervasi, amb un 29%; i seguit per l’Eixample (28,7%), Sant Martí (28,2%) i Ciutat Vella (22,5%). Els augments més moderats s’han produït a Horta Guinardó (15,4%), Sant Andreu (9%) i Nou Barris (8,7%). Al conjunt de la demarcació, els preus han pujat un 16,5%, fins als 16,5 euros per m2, i al conjunt de Catalunya un 14,7%, fins als 16,7 euros.

Aquesta situació ja ha convertit la capital catalana en la ciutat més cara per llogar-hi un habitatge, seguit de Sant Sebastià, amb 16,3 euros per metre quadrat; Madrid, amb 16,2 euros i Bilbao, amb 13,3 euros. A més, aquest augment de preus a Barcelona encadena un augment a les comarques més properes a la capital catalana, segons reconeix Font. En aquest sentit, el Baix Llobregat, Maresme i Vallès Occidental pateixen les conseqüències de l’expulsió que produeix Barcelona. “És norma que també creixi la demanda -i, per tant, el preu- en les zones més properes a la capital”, diu el director d’Estudis i portaveu de Pisos.com.

La llei de l’habitatge pot ajudar a controlar-ne el preu / ACN

L’èxit de vendes se substituirà per la demanda de lloguer

Tal com assegura l’informe que va publicar Idealista, el preu de l’habitatge a Barcelona ha pujat un 3,2% aquest 2022, fins a situar-se en els 4.058 euros per metre quadrat. Durant l’últim any els preus només han caigut al districte de Sant Martí, un 0,5%, mentre que han crescut a la resta de zones de la capital catalana. Els imports més elevats s’han localitzat a Sarrià Sant Gervasi, on l’habitatge s’ha enfilat fins als 5.346 euros per metre quadrat; Les Corts (5.043 euros per metre quadrat) i l’Eixample (4.835 euros per m2). En canvi, els més barats han estat Nou Barris (2.444 euros per metre quadrat), Horta Guinardó (3.093 euros per m2) i Sant Andreu (3.192 euros per m2). Pel que fa a aquestes dades, el director d’Estudis i portaveu de Pisos.com assegura que “no hi haurà grans baixades de preus a Barcelona, però la compra es moderarà”.

Però no és només la capital catalana que ha viscut augments, sinó que tot Catalunya s’ha trobat en la mateixa situació. Els preus de l’habitatge han crescut un 0,9% durant l’últim any, fins als 2.333 euros per metre quadrat de mitjana. Es tracta d’un preu força superior a la mitjana de l’Estat, que segons les dades d’Idealista se situa en els 1.921 euros per m2 i ha pujat un 5% durant el 2022. Per demarcacions, a Barcelona s’han enfilat un 0,4% en els últims dotze mesos, fins als 2.707 euros per metre quadrat; un 3,1% a Tarragona i un 2,9% a Girona. A Lleida, en canvi, han caigut un 4,2%. Aquest informe corrobora el que ja explica Font, referent a la moderació de les vendes d’habitatges. A més, l’expert va més enllà i reconeix que a partir de l’any que ve, les vendes seran encara més moderades i les prioritats dels ciutadans viraran cap a un lloguer abans que una compra.

Una aposta pública per millorar el lloguer

La necessitat que té Catalunya de més habitatges dignes de lloguer s’evidencia molt més al mercat barceloní. La capital catalana es troba en el punt de mira, després d’haver-se convertit en la ciutat més cara on obtenir un habitatge de tot l’estat espanyol, superant els preus de Madrid. Tal com reconeix Font, “és una situació que es repeteix en diferents grans ciutats europees”. D’aquesta manera, el director d’Estudis i portaveu de Pisos.com recorda que tant Berlín com París viuen aquesta mateixa situació, però afegeix que “el model de regulació del lloguer no sembla una opció per produir el canvi”. I és que, segons assegura l’expert, aquesta regulació és molt complicada de dur a terme i costa molt posar un límit i que sigui factible. De fet, ell mateix explica com a Berlín ja no es compleix i com París té una gran part del capital que s’aconsegueix del lloguer de pisos en economia submergia.

Amb tot, Font recorda que “calen més parcs de lloguer finançats públicament”. Per tal d’intentar millorar la situació, hauria de ser l’administració pública l’encarregada de posar en el mercat lloguers accessibles i “no només socials” diu Font. Amb aquestes noves regulacions es podria arribar a obtenir una millora dels preus. L’expert de Pisos.com també lamenta, però, que és una situació complicada de solucionar i fa èmfasi en la necessitat de buscar solucions, sobretot des de les administracions públiques.