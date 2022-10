El creixement de vendes dels comerços catalans s’alenteix fins a l’1,6%

La crisi energètica i l’alça dels preus trunquen el bon ritme de la facturació dels comerços catalans. Després de tancar el mes d’agost amb un creixement en facturació superior als tres punts, el setembre ha moderat els resultats dels establiments de venda directa del país fins a l’1,6%. La caiguda, però, no ha evitat que Catalunya continuï per sobre del conjunt de l’Estat en aquesta magnitud: els comerços espanyols han crescut només un 0,5% durant el primer mes de la tardor.

Només tres comunitats autònomes creixen al setembre per sobre de Catalunya. El bon rendiment del sector durant les darreres setmanes de la temporada alta turística ha disparat la facturació dels comerços a les Canàries i les Balears, amb creixements del 9,2% i el 5,9% en termes interanuals respectivament. Per la seva banda Castella i Lleó conserva bé el ritme de vendes, i els comerços de la regió creixen un 1,7% si es compara amb el setembre del 2021. La Comunitat de Madrid també creix per sobre del ritme espanyol, en un punt interanual.

A l’altra banda de la gràfica apareix la profunda caiguda del comerç a la ciutat autònoma de Melilla, que no ha aconseguit repuntar i ha guanyat un 4,9% menys que ara fa un any. També La Rioja i Castella-La Manxa pateixen una frenada comercial superior als tres punts –4% i 3,3% interanual respectivament–. Crida l’atenció l’alentiment de l’activitat del comerç detallista al País Basc, que va caure al novè mes de l’any un 1,9% respecte del setembre de 2021.

Vendes per sectors

Al conjunt de l’Estat espanyol, han estat els béns d’equipament personal –com petits estris o aparells tecnològics– els que han liderat l’alça de les vendes, amb un 6,2% més d’ingressos aportats al comerç detallista respecte d’ara fa un any. La resta de tipologies de producte mostren caigudes, si bé no tan pronunciades com el creixement d’aquella. L’alimentació genera al setembre una facturació un 0,9% menor que la del mateix període de l’any anterior; mentre que l’equipament de la llar decreix un 1,4%.

Per modes de distribució, el creixement més important s’observa en les estacions de servei, que generen uns ingressos un 14,4% superiors als del setembre passat. La resta d’establiments, però, ancoren la facturació comercial, amb especial càrrega sobre les empreses unilocalitzades –petits comerços que no formen part de cap cadena–. Aquestes darreres facturen un 4,2% menys que l’exercici passat, mentre que les grans superfícies només cauen un 1,4%.