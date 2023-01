Els comerciats descarten per a les rebaixes trampes com pel Black Friday

Les rebaixes d’hivern ja són aquí. Des del passat dia 7 a la pràctica totalitat dels comerços catalans podem trobar la majoria dels articles rebaixes com ja és una tradició. Ara bé, les rebaixes no sempre és aquell període de temps on es troben gangues a les botigues. L’últim exemple el tenim ben recent, el Black Friday, quan la meitat de les ofertes van presentar irregularitats, segons les dades presentades per la Generalitat. Concretament, l’administració catalana, a través de l’Agència Catalana del Consum, va detectar possibles incompliments de la regulació sobre preus de consum en més del 50% dels 1.400 productes analitzats.

La gran pregunta és si es pot repetir això aquest mes de gener o una qüestió puntual a causa del Black Friday? Doncs la resposta sembla ser clarament la segona. Tant les patronals del sector com les associacions de consumidors com la mateixa administració coincideixen que aquest tipus d’estafes, o trampes, són molt més recurrents en dies puntuals com el divendres negre o per internet que no tant en les rebaixes tradicionals del gener o l’agost, que acostumen a centrar-se en el comerç físic de tota la vida.

En aquesta línia, la delegada de l’Organització de Consumidors i Usuaris (OCU) a Catalunya, Esther Lorente, assegura al TOT Economia que a diferència del Black Friday, en les rebaixes no hi ha tanta perversió dels preus. Encara que Lorente recorda que els establiments estan obligats a mostrar els dos preus, el rebaixat i l’original. En aquest punt sí que ens podem trobar amb una petita trampa, quasi imperceptible pels consumidors generals, i és que el preu de sortida de la rebaixa ha de ser el més baix dels últims trenta dies, un fet que és complicat de calibrar per una persona de carrer. En aquest cas, però, Lorente també afegeix que en els establiments tradicionals, de venda física, aquesta condició s’acostuma a complir, sobretot en els comerços petits, i que on més problemes acostuma a haver-hi és amb les ofertes a internet.

Sancions considerables pels infractors

Des de Comertia, també consideren que aquest gener no hi haurà grans irregularitats amb les rebaixes més enllà de casos anecdòtics. El president de l’entitat, David Sánchez, recorda que les sancions per saltar-se la normativa són abundants i que augmenten si es detecta reiteració. Alhora, també accentua que el client cada cop està més informat i si detecta algun error o fet que no li quadri del tot castiga el comerç en qüestió amb duresa. En aquesta línia, Sánchez defensa que tant les grans com les petites empreses compleixen amb la llei.

Aquesta és una posició molt semblant a la del president de Pimec Comerç, Àlex Goñi, que recorda que normalment els comerços més petits normalment aprofiten les rebaixes per treure’s l’estoc sobrant de les temporades a preus més rebaixats, i que, per tant, no esperen tantes irregularitats com el passat novembre. Ara bé, destaca que amb la liberalització dels períodes de rebaixes, molts comerços, grans o petits, aprofiten per fer descomptes abans de Reis, fet que considera “fer-se trampes al solitari”. Sobre el que sí que és molt dur el president de Pimec Comerç és amb relació als períodes de descomptes fora del gener i l’agost, com el Black Friday perquè desvirtuen l’essència de les rebaixes. De fet, sobre aquestes rebaixes al novembre, Goñi recorda que venen just abans del que acostuma a ser el millor mes de l’any, el desembre i que, per tant, és absurd rebaixar-ho tot just abans quan el que hauria d’interessar és vendre-ho a preus normals, ja que les rebaixes venen després i no pas abans.

Recomanacions de Consum i l’OCU

Tot i aquesta seguretat del sector, l’Agència Catalana del Consum i l’OCU publiquen cada any un decàleg de bones pràctiques per a tots els usuaris. Les recomanacions són molt semblants en els dos casos i se centren a recordar que els clients guardin el tiquet després de cada compra o a recordar que les empreses sempre que anuncien rebaixes han de mostrar tant el preu original com el descomptat.

A més, recorden que amb la liberalització de les rebaixes, tots els establiments poden decidir lliurement si fan o no rebaixes, encara que hi ha uns períodes recomanats. A més, recorden que els productes rebaixats han de tenir la mateixa qualitat i garantia que tenien a preu no rebaixat i que no es poden destinar a les rebaixes productes defectuosos, deteriorats o obsolets.

Un dels punts importants en el període de rebaixes és també la política de canvis o devolucions, ja que en vendes presencials, la botiga no té l’obligació d’acceptar devolucions si el producte està en perfecte estat. Ara bé, si ofereix la possibilitat de fer canvis i devolucions, ha d’informar clarament de les condicions per fer-ho.

En el cas de les vendes per internet, cal recordar que cada usuari disposa d’un període mínim de 14 dies per retornar la vostra compra, excepte en productes personalitzats o fets a mida; aquells que es facin malbé amb rapidesa, com ara aliments, o els que no es puguin reutilitzar per raons d’higiene.