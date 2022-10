El comerç barceloní recupera xifres prepandèmiques, segons Laborde Marcet

El comerç a Barcelona es recupera i tanca l’any 2022 amb xifres similars a les registrades abans de la irrupció de la pandèmia. El principal impulsor d’aquesta pujada ha estat el retail, segons destaquen des de la consultora immobiliària Laborde Marcet. Tot i això, el sector hoteler i immobiliari també han començat a veure incrementats els seus resultats. La consultora destaca que cada vegada més s’aposta per zones estratègiques per augmentar la visibilitat de marca i la facturació a través de negocis a peu de carrer.

En una roda de premsa aquest dimecres, Miquel Laborde, soci fundador de la consultora immobiliària, explica que aquests punts estratègics en els que han incrementat les dades de comerç són Portal de l’Àngel, Passeig de Gràcia, La Rambla, Rambla Catalunya. Laborde assegura que aquestes són les zones més demanda pels inversors en aquest sector, “situant el preu entre els 15.000 i fins als 70.000 euros per metre quadrat depenent de l’actiu i la zona”. Pel que fa a altres zones amb gran afluència i molt buscades pel comerç destaquen districtes com Eixample, Ciutat Vella i Gràcia, que “aglutinen gairebé la meitat dels actius de retail per a arrendar de la ciutat”, descriu Laborde al costat del seu soci, Gerard Marcet.

Aquesta recuperació econòmica de Barcelona s’ha vist reflectida també en els resultats anuals de la mateixa Laborde Marcet, que ha constatat el seu bon moment registrant xifres prèvies a la pandèmia gràcies a operacions d’èxit com a l’obertura del primer hotel urbà d’Alegria Hotels, l’obertura d’una nova botiga de Flamingos Vintage Quilo en la històrica Casa Gralla o la compra de sis sucursals bancàries de Targo Bank. En total, la consultora immobiliària tancarà el 2022 amb una facturació que rondarà els 4 milions d’euros i un total de 70 operacions gestionades amb èxit, explica Gerard Marcet, soci fundador de Laborde Marcet.

El mercat hoteler també recupera posicions

Al costat del retail, un altre dels grans impulsors de l’economia barcelonina ha estat el sector hoteler. Tot i això, l’implicació de l’Ajuntament de Barcelona i les seves moratòries que obliguen a desviar les inversions hoteleres cap a fora la ciutat han fet perdre grans quantitats de diners. “Aquesta moratòria”, comenta Laborde, “impossibilita l’obertura de nous hotels en els principals carrers de la ciutat, encarint, inevitablement, el preu d’aquests. Per tot això considerem fonamental acabar amb aquesta mena de polítiques i evitar que des del propi Ajuntament es continuï llastrant la inversió immobiliària a Barcelona”. Cal destacar, continua l’expert, que aquest augment de la inversió hotelera ha estat proporcional a l’augment del turisme a Espanya: “a major nombre de turistes, més alta serà l’ocupació; i d’aquesta manera s’anirà recuperant, a poc a poc, el ritme d’abans de la pandèmia”.

Operacions de compravenda d’edificis d’habitatges

Més enllà dels locals comercials, la consultora immobiliària ha exposat la importància del mercat d’edificis residencials. “Hem percebut com el perfil de l’inversor estranger ha tornat a Barcelona després de la covid-19, encara que no podem oblidar l’inversor local, que encara té gran presència”, afirma el fundador de la consultoria, que també reconeix que la majoria d’aquests edificis es busquen per a ser rehabilitats i posteriorment venuts, amb el consegüent problema de la VPO. “Els beneficis que es podria emportar el promotor se’ls queden a l’ajuntament”, replica Gerard Marcet. Els barris en els quals són més habituals aquest tipus d’operacions són l’Eixample, el Gòtic i Barceloneta. El preu mig final de les compravendes se situa entre els 1 i 25 milions d’euros, que ve determinat per la ubicació, la superfície o l’estat de l’immoble, entre altres factors.