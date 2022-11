Coca-Cola ingressa 13.025 milions d’euros a Europa i el Pacífic

Coca-Cola Europacific Partners ha facturat durant els tres primers trimestres de 2022 13.025 milions d’euros, un 19% més que durant el mateix període de l’any anterior. La companyia presidida per la catalana Sol Daurella –la dona més rica de l’Estat espanyol, segons la revista Forbes– ha registrat un important creixement al mercat ibèric, amb una alça del 25,5% entre el gener i el setembre, amb 970 milions d’euros en vendes només en el tercer trimestre.

L’Estat i el sud d’Europa en general han estat mercats especialment profitosos per la companyia filla de la catalana Coca Cola Ibèrica, especialment gràcies a la recuperació del turisme. L’oci després del confinament, tant per part dels locals com dels estrangers, va disparar la facturació de la multinacional cotitzada fins als 4.745 milions d’euros entre el juliol i el setembre, en plena temporada alta del sector.

Segons ha apuntat el CEO de la companyia, Damian Gammell, la clau per als bons resultats ha estat “l’activitat dels canals de consum fora de la llar”, especialment a la restauració. El “resilient canal Horeca” ha liderat l’impuls de la facturació de la multinacional, que ja ha anunciat que millora les expectatives de benefici per al curs complet. Gammel ha reivindicat les “palanques clau” del preu juntament amb el “focus en l’eficiència” per aportar valor afegit al producte.

Dividend rècord

El dividend d’1,12 euros per acció anunciat per la cotitzada és un rècord en la memòria recent de Coca-Cola. S’ha posat un límit del 18 de novembre com a data límit per adquirir accions amb opció a percebre la retribució. Així, el creixement proforma dels ingressos comptables s’accentua tres punts respecte de les darreres previsions, un 16% pel 13 de màxima que s’havia establert. El benefici, per altra banda, creixeria fins al 12% en termes interanuals a finals d’any, un creixement previst de dos punts percentuals respecte a les anteriors estimacions de la companyia.