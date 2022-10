El cava fa incrementar les exportacions de vi català al món

Les exportacions de vi i cava catalans continuen en tendència creixent. Després de la crisi de la pandèmia, el sector va tenir un gran augment tant en facturació com en volum de vendes durant el 2021. En concret les exportacions han pujat un 5,10% en valor des del gener fins l’agost, segons les dades de Prodeca a les que ha tingut accés el TOT Economia. Les exportacions en volum, és a dir, el nombre de tones exportades ha disminuït un 2,44%. El més destacable de les xifres és l’augment de vendes a l’estranger de cava, que representa gairebé un 50% del total d’exportacions del sector i ha incrementat un 9,98% en valor i un 7,11% en volum. “Veiem una tendència creixent que ens fa parlar d’una recuperació del sector després de la pandèmia”, explica Ramon Sentmartí director de Prodeca.

El cava s’ha convertit en el protagonista d’aquestes exportacions, ja que és l’únic que ha augmentat en facturació i en volum. “Posem molt d’èmfasi en l’augment d’exportacions de cava i reconeixem que en el que va d’any té millors sortides”, assegura Sentmartí. Encara que la mitjana estatal i europea s’han quedat per sota les xifres catalanes -amb un 13,2% i un 8,4% respectivament- les exportacions de vi tranquil (sense comptar l’escumós i el vermut) han disminuït. En dades concretes proporcionades per Prodeca, el vi tranquil ha disminuït un 2,34% en valor i un 17,73% en volum.

Creix el valor del vi català

La principal diferència que hi ha entre l’increment de facturació i el decreixement de volum dona entendre que la tendència porta cap a la venda de vins amb un preu més elevat. No és cap secret que el sector porta demanant des de fa temps que es valori molt més la qualitat del producte. Aquestes dades, reflecteixen que en el que portem d’any s’han venut menys tones de vi, però ha estat a un preu més elevat. Així doncs, sembla que en certa manera els sellers comencen a veure com les seves queixes han tret els seus fruits. El director de Prodeca, davant d’aquesta situació, afegeix que “és una bona notícia que es valori més la qualitat del vi català”.

Estats Units lidera el rànquing

Pel que fa als països més aficionats al vi i el cava catalans, els Estats Units segueix liderant el rànquing. Tot i això, no ha estat el lloc on més ha augmentat la compra del producte de Catalunya. Les dades que recull Prodeca, posen l’èmfasi en Mèxic, Suècia, Canadà i Bèlgica que pugen les seves compres de cava i vi. D’altra banda, les exportacions a Alemanya -que és el segon país on més vi es ven- han disminuït un 1,40%. També han caigut les vendes al Regne Unit, Països Baixos i la Xina. “Els Estats Units compra moltíssim producte català, però el mercat europeu en el seu conjunt segueix sent qui lidera l’augment de les compres”, explica Sentmartí.

En el cas del vi tranquil, el Regne Unit segueix sent el principal comprador, però les vendes han disminuït gairebé un 10%. Suïssa, Canadà, Japó i Mèxic han estat els països més reconeguts per Prodeca, ja que han tingut els augments més alts. La rebaixa més gran de vendes de vi ha estat Alemanya, on han comprat un 28,54% menys. En canvi, la compra de cava la lidera Bèlgica amb un augment del 21%, seguit d’Alemanya, Suècia, Canadà i Suïssa. El decreixement més notori de les vendes és el Regne Unit amb un 20,40% menys.

Reforç del personal de promoció del vi

La joia de la corona de Prodeca en aquestes xifres publicades és el gran augment de vendes a Mèxic. El conjunt d’exportacions de vi i cava a Mèxic ha estat del 90,56%. I si es separen les dades, els vins tranquils arriben fins el 91,79% i el cava, que ha crescut menys, ha estat del 55,39%. “Destaquem el creixement de Mèxic per sobre de tots els països com el comprador de vi i cava catalans que més ha augmentat de gener a agost”, explica el director de Prodeca.

A més, segons destaca, hi ha certa relació entre el creixement de les exportacions al país i l’acord de la promotora amb el departament d’Acció Exterior i Unió Europea. “Tenim persones a diferents països, entre ells Mèxic, que fan promoció agroalimentària dels productes catalans”, diu Sentmartí. Aquesta iniciativa, que va sorgir després de la davallada de vendes durant pandèmia, volia substituir la promoció que es feia amb les fires d’aliments. Sentmartí remarca, doncs, que “les xifres d’enguany han demostrat que la capacitat de captació de mercat dona resultats”.