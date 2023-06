Cau la compravenda de pisos un 13,1% a Catalunya

La compravenda d’habitatges va caure un 13,1% a Catalunya a l’abril en comparació amb el mateix mes de l’any passat, fins a les 6.947 operacions, segons les dades provisionals de l’Estadística de Transmissions de Drets de la Propietat de l’Institut Nacional d’Estadística (INE). Tot i la caiguda interanual, suposa la segona millor xifra en aquest mes des del 2008, tan sols per darrere de les 7.992 compravendes de fa un any. Si es compara amb el mes de març, la compravenda d’habitatges va caure un 20,4%. Dels 6.947 habitatges, 5.714 eren de segona mà i 1.233 eren nous, mentre que 6.411 eren lliures i 536 protegits. Per demarcacions, totes van empitjorar els registres respecte de l’abril del 2022.

La compravenda d’habitatges a l’estat espanyol va registrar a l’abril un descens del 8,1% respecte al mateix mes de l’any passat, fins a un total de 43.311 operacions, la seva xifra més baixa en dos anys, en un context de tipus d’interès més elevats per a contenir la inflació. Amb aquesta reculada interanual, que amplia en més de dos punts el registrat al març (-5,7%), la compravenda d’habitatges encadena tres mesos de taxes negatives. El descens de la compravenda d’habitatges a l’abril s’ha degut a la caiguda tant de les operacions sobre pisos de segona mà com de les realitzades sobre habitatges nous.

Andalusia, al capdavant de l’Estat

El mes d’abril passat, el major nombre de compravendes d’habitatges per cada 100.000 habitants es va donar al País Valencià (166), Cantàbria (135) i Andalusia (131). En valors absoluts, Andalusia va ser la regió que més operacions sobre habitatges va realitzar durant el quart mes de l’any, amb 8.878 compravendes, seguida de Catalunya (6.947), País Valencià (6.742) i Madrid (5.613).

Dotze territoris van vendre a l’abril de 2023 menys habitatges que en igual mes de 2022. Els descensos més acusats es van donar a País Basc (-23,4%), Balears (-19,6%), La Rioja (-18,6%) i Galícia (-15,2%), mentre que els més moderats van ser per a Navarra (-0,6%) i Castella i Lleó (-4%). Per contra, la compravenda d’habitatges va pujar a l’abril en taxa interanual en cinc regions: Canàries, on van augmentar un 11,6%; País Valencià (+6%); Extremadura (+3,7%); Astúries (+2,6%) i Múrcia (+1,2%).