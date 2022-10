Catalunya recupera el 88% del turisme internacional d’abans de la pandèmia

Catalunya ha recuperat el 88% del turisme internacional, si es compara la xifra d’arribades de viatgers entre gener i agost del 2022 amb les del mateix període del 2019, segons ha informat el Departament d’Empresa i Treball. D’aquesta manera, el territori escala posicions i s’acosta cada vegada més a les xifres abans de la pandèmia. Tot i això, la despesa segueix sent un 31,6% més baixa, i es calcula que és de 11.232 milions d’euros. Pel que fa a les pernoctacions també segueixen sent menors que abans de la pandèmia. Concretament un 22,8% dels turistes no es queden a dormir al territori.

Els turistes de fora de l’Estat tornen a escollir Catalunya per passar les seves vacances. Després de la davallada de visitants que va rebre el territori durant la pandèmia, ara sembla que la recuperació és cada vegada més evident. Les dades del departament apunten que els turistes provenen -majoritàriament- dels Estats Units, un 33,5%. Els segueixen els visitants dels Països Baixos (+24,1%), Suïssa (+13,6%), Països Nòrdics (+12,2%), França (+5,3%) i Irlanda (+2,9%). Però, la despesa encara es troba per sota del que se solien gastar abans de la covid. A més, cal recordar que davant de context de crisi i el tancament de mercats internacional com la Xina, Japó o Rússia, s’ha alentit la despesa internacional a Catalunya.

Iniciatives per recuperar el turisme

El conseller d’Empresa i Treball, Roger Torrent, ha inaugurat aquest dilluns les Jornades Professionals de Mercats Emissors, unes sessions de treball que impulsa l’Agència Catalana de Turisme (ACT) i que compten amb la participació de 300 persones i els directors de les 12 oficines de promoció turística a l’exterior. Torrent ha assegurat que aquestes jornades són “necessàries” en un moment de canvis profunds que estan afectant el conjunt de l’economia. “Hem de mirar on som i posar les eines per adaptar-nos a les transformacions a mig i llarg termini”, ha recalcat el titular d’Empresa i Treball, que considera que el 2023 serà clau per definir “quin pes volem que tingui el turisme i quin tipus de turisme volem”.

“Cal posar sobre la taula també les oportunitats que ofereixen la sostenibilitat i la digitalització, que han d’impregnar tot el model productiu, així com els canvis en els hàbits de consum”, ha afegit Torrent. A les Jornades també participen la directora general de Turisme, Marta Domènech, que ha detallat el potencial del Pla territorial de l’enogastronomia a Catalunya als mercats emissors, especialment en els d’Europa Central i Amèrica del Nord; així com el director de l’Agència Catalana de Turisme, Narcís Ferrer, que ha intervingut per parlar sobre la importància turística dels grans esdeveniments internacionals.