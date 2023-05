Catalunya destinarà 53,7 milions dels fons europeus a salvar el turisme

Catalunya gestionarà prop de 53,7 milions d’euros dels fons Next Generation per dur a terme nous plans de sostenibilitat turística, segons ha informat el Departament d’Empresa i Treball. D’aquesta manera, el Govern pretén donar oportunitats a tots aquells projectes de les localitats costaneres de Catalunya que volen millorar les seves infraestructures pel turisme i a la vegada convertir-lo en una activitat molt més sostenible. En concret, 50,5 milions es destinaran a 17 destinacions catalanes i prop de 3,2 milions serviran per a un projecte de la Diputació de Girona que engloba municipis diversos i que té l’objectiu de potenciar espais de bany interiors.

Aquest any 2023 -segons ha explicat l’ACN– el Govern català ha prioritzat els projectes de destinacions turístiques litorals de sol i platja molt internacionalitzades, mixta/residencial i de destinació rural costanera. Les propostes s’han aprovat aquest dimarts en la Conferència Sectorial de Turisme. Els municipis afectats són Begur, Cadaqués, Sitges, l’Ametlla de Mar, Palafrugell, Palamós, Calella, Vila-seca, Salou, Deltebre, Cambrils, Vilanova i la Geltrú, l’Escala, el Vendrell i Castelló d’Empúries. També hi ha plans impulsats pel Consell Comarcal del Maresme i per la Diputació de Barcelona.

3 milions per desconcentrar el turisme de les comarques gironines

A més d’aquests 17 plans territorials en diferents zones de la costa catalana, també s’han aprovat prop de 3,2 milions d’euros destinats a la Diputació de Girona, pel projecte Riunatur, que té com a objectiu potenciar la desconcentració i la dinamització turística sostenible en espais de bany interiors de les comarques gironines. Aquesta és l’última de les tres convocatòries que han format part del Programa Extraordinari de Plans de Sostenibilitat Turística a les Destinacions per gestionar fons europeus Next Generation.

En total, Catalunya haurà gestionat 55 plans i més de 206 milions d’euros. En aquest sentit, el turisme sostenible haurà estat una de les parts en les quals més diners per a projectes s’hauran invertit, ja que una de les prioritats del pla territorial pel 2023 és precisament dotar Catalunya d’un turisme de valor i que tingui cura del medi ambient.