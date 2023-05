Els carburants ja són més barats que abans de la guerra a Ucraïna

La gasolina i el dièsel tornen a ser més barats que abans de l’inici de la guerra a Ucraïna. En els últims mesos els dos principals carburants de vehicles han patit una davallada important dels preus que els tornen a acostar a preus més estàndards. En concret, el preu mitjà del dièsel a l’Estat ha caigut aquesta setmana un 1,53%, marcant un nou mínim per aquest. De fet, aquest preu és el baix del carburant des del gener del 2022.

A més, segons les últimes dades del Butlletí Petrolier de la Unió Europea (UE), aquesta setmana el preu mitjà del litre de gasoil se situa, després de nou setmanes de caigudes, en els 1,411 euros, consolidant-se a més en un nivell més baix del que costava en l’última setmana de 2022, quan encara s’aplicava la subvenció del govern espanyol de 20 cèntims per litre. Per altra banda, el preu mitjà del litre de gasolina també ha caigut aquesta setmana, encadenant el quart descens consecutiu per situar-se en els 1,579 euros, el seu nivell més baix des de mitjan febrer de l’any passat, just abans de la invasió russa.

Quin preu hi havia abans de la guerra?

Quan va esclatar la guerra d’Ucraïna, el 24 de febrer de 2022, el preu mitjà del litre de gasolina se situava en els 1,592 euros, un 0,81% més que actualment, mentre que el de dièsel ascendia a 1,479 euros, un 4,6% superior. Posteriorment, l’escalada en el preu dels carburants va provocar que el govern espanyol aprovés la bonificació de 20 cèntims per litre de combustible per a tots els ciutadans, dins del seu pla de resposta a l’impacte de la guerra a Ucraïna, ja que els preus van escalar fins a situar-se per sobre dels 2 euros per litre.

El dièsel segueix més barat que la gasolina

A més a més, tot i les baixades de preu, el dièsel s’ha consolidat, per catorzena setmana consecutiva, per sota del preu de la gasolina, tornant definitivament a la situació habitual d’abans de la invasió russa d’Ucraïna. Cal recordar que l’esclat del conflicte armat va provocar que el preu del gasoil augmentés molt més que el de la gasolina. Això va fer que des de l’agost de l’any passat fins a mitjan febrer d’enguany el dièsel fos més car.

Si fem la comparació amb la primera setmana de 2023, la primera sense el descompte de 20 cèntims, la gasolina registra una alça del 0,25%, enfront de l’abaratiment del 15% del dièsel. Amb aquests nivells de preus, tots dos carburants es mantenen lluny dels màxims que van tocar el passat estiu, quan al juliol la gasolina va aconseguir els 2,141 euros i el gasoil els 2,1 euros.

Preus internacionals

En aquest context, aquest dijous el barril de Brent, la referència del petroli a Europa, cotitzava lleugerament a la baixa fins a l’entorn dels 76 dòlars, mentre que el Texas americà s’intercanvia a uns 72,4 dòlars. Ara bé, el preu del Brent no implica una rebaixa immediata dels preus, ja que també depèn d’altres factors com la seva cotització específica, l’evolució del cru, els impostos, el cost de la matèria primera i de la logística o els marges bruts.

Amb aquests nivells, el preu de la gasolina sense plom de 95 es manté a Espanya per sota de la mitjana de la Unió Europea, situada en 1,703 euros el litre, i de l’eurozona, amb un preu mitjà d’1,754 euros. En el cas del dièsel, el preu a Espanya també és inferior al de la mitjana de la UE, que és d’1,535 euros, i de la zona euro, on marca un preu d’1,563 euros.