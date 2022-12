Els carburants catalans no temen la fi dels 20 cèntims: “hi haurà consum”

El govern espanyol va anunciar el passat dilluns que posaria fi a la bonificació de 20 cèntims per litre en el consum de carburants. Aquesta iniciativa va sorgir després de la crescuda exponencial que van patir els preus de la gasolina i el gasoil en esclatar la guerra d’Ucraïna. Ara, però, sembla que els preus es tornen a estabilitzar -tot i que a l’alça- i comencem a veure caigudes més pronunciades dels preus. Aquesta notícia torna a posar en alerta a les gasolineres, que hauran de tornar a modificar els seus sistemes informàtics per plaure el govern espanyol, però també als consumidors que veuran les seves compensacions reduïdes sense modificar el consum, ja que, a Catalunya, el transport públic encara no és l’opció més confiable.

“El consum es mantindrà, perquè els usuaris no tenen confiança plena en el transport públic català, sobretot en el cas dels trens”, explica Oriol Roa, director de la Unió de Consumidors de Catalunya (UCC). Tot i que els trens continuaran sent gratuïts durant tot el 2023, la societat no té la confiança suficient en aquest transport i, per tant, no substituirà el cotxe. “Una persona que havia d’agafar el cotxe el 15 de desembre, també l’haurà d’agafar el 15 de gener”, afegeix Manel Montero, director general del Grupo Moure, que compta amb la xarxa de gasolineres low cost, Autonetoil.

Així doncs, consumidors i empresaris coincideixen en afirmar que no hi haurà canvis en el consum i van més enllà, assegurant que “l’únic que surt beneficiat de l’eliminació del descompte és l’Estat”, diu Roa. De fet, el secretari d’estat d’Economia, Gonzalo García Andrés assenyalava en una compareixença que els costos per l’Estat són massa elevats, ja que representen uns 5.700 milions d’euros anuals i no es poden prolongar massa temps. En concret, des que es va aprovar la mesura, el govern espanyol s’ha gastat un total de 4.531 milions d’euros.

La falsa estabilitat dels preus del carburant

El preu del carburant actualment es troba en 1,60 euros el litre en el cas del dièsel i 1,80 euros el litre la gasolina. És innegable, doncs, que el preu de la gasolina i el dièsel ha baixat en comparació als primers mesos de la crisi que va provocar la guerra d’Ucraïna, on els preus havien arribat als 2 euros per litre. En aquest sentit, la baixada dels preus ha estat prou significativa, suficient perquè el govern espanyol ja es plantegi deixar de bonificar aquests 20 cèntims. Tot i això, l’estabilitat dels preus encara és molt incerta i la situació geopolítica no augura un futur molt prometedor. “Al febrer s’acabarà l’últim paquet de sancions a Rússia i, per tant, no hi haurà importació de refinats d’aquest país. Això podria provocar un augment de preus”, explica Jordi Roset, director general de Petrolis Independents.

Gasolinera / A. Pérez Meca – Europa Press

El consumidor actual, després de les conseqüències de la primera pujada de preus, s’ha tornat més conservador. Si bé és cert que “el 80% dels usuaris del transport privat, l’utilitzen per anar a la feina”, descriu Montero, cada vegada hi haurà una tendència més a la baixa en les sortides que siguin únicament d’oci, sobretot al començament de l’any: “la gent preferirà viatjar d’altres maneres abans que amb el cotxe”, diu Roa. A més, el sector no només parla d’una petita reducció del consum a principis d’any sinó també una gran pujada en els últims dies del 2022. El director general de Grupo Moure explica que “hi haurà una allau de consumidors l’última setmana de l’any per aprofitar els últims dies de bonificació”.

La burocràcia continua sent el principal problema

El problema real per a les gasolineres és la burocràcia que impliquen aquests canvis en les ajudes. Tal com explicava en una entrevista a Rac1 la ministra d’Economia, Nadia Calviño, hi haurà col·lectius que continuaran tenint aquesta bonificació durant més temps. Tot i que encara no s’han definit quins sectors de la societat seran aquests, els empresaris del sector apunten cap a “els transportistes i taxistes”, defineix Roset. Però, el funcionament d’aquesta bonificació haurà de ser diferent de la que es va aprovar fa vuit mesos, ja que només afectarà una part de la població. “Podríem tenir problemes a l’hora de definir qui rep la bonificació i qui no en cas que s’hagi d’abonar al moment de la venda”, diu el director general de Petrolis Independents.

En aquesta línia, l’estat espanyol hauria d’abonar aquests descomptes després de la compra, mitjançant alguna classe d’identificació per part dels col·lectius més vulnerables que va mencionar Calviño. Tot i això, encara no hi ha definits qui seran els afortunats que no hauran de pagar la totalitat del preu dels carburants. La data que s’ha triat des del govern espanyol per plantejar bé aquestes qüestions és el 29 de desembre, però el que sí que ha quedat clar és que la mesura deixarà de ser efectiva per tots els conductors de manera general, perquè tal com va explicar Calviño: “L’ajuda té un impacte fiscal molt important i no beneficia a les classes més vulnerables, sinó només a qui té cotxe”.