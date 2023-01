La campanya de Nadal no compleix amb les expectatives dels comerciants

La campanya de Nadal 2022-23 no va ser tan bona com els comerciants catalans esperaven. Segons una enquesta de Pimec Comerç, encara que han estat el primer Nadal sense restriccions des de la campanya 2019-20, la situació econòmica actual no ha propiciat que les vendes millorin respecte a l’any anterior. En conseqüència, quasi un 37% dels comerciants ha experimentat una disminució de les vendes durant la campanya de Nadal, respecte al 2021. Ara bé, també cal destacar que el percentatge de comerciants que si han augmentat les vendes als seus negocis ha passat d’un 20,95% a un 26,76%, enguany.

Un dels fets que també ha marcat aquesta última campanya de Nadal ha estat la pujada de preus. De fet, l’enquesta mostra com els comerciants ja estan patint les conseqüències de l’augment de la inflació, de la despesa energètica i de les matèries primeres. Un 25% dels enquestats assegura que estan tenint problemes de liquiditat i un 44% preveu que en tindrà, si la situació no canvia en els pròxims mesos. De les persones que manifesten tenir problemes de liquiditat, un 35,64% no pot pagar a proveïdors i un 21,78% no pot pagar el deute, el 21,78% dels comerços està en risc de tancament de l’establiment, i el 20,79% hi ha hagut o haurà de reestructurar la plantilla.

Quasi la meitat dels comerciants apugen els preus

Una de les implicacions directes de l’augment de l’IPC és que un 44,04% ha hagut d’apujar preus i un 20,21% ha hagut de reduir el seu marge de benefici. A més, fins al 39% dels comerciants expressen que la pujada de salaris, recollida en el nou conveni col·lectiu, pot afectar a la viabilitat del seu negoci. Unes dades “preocupants” segons el president de Pimec Comerç, Àlex Goñi, que assegura que des de la sectorial “estarem molt amatents al comportament de la morositat i els acomiadaments, esperant que cap dels dos tingui moviments significatius, no seria gens bo”.

En tant a les rebaixes, les dades extretes de la consulta exposen que el 86% dels comerciants no ha fet rebaixes durant la campanya de Nadal i també es desmarquen del Black Friday. Només el 39% de les persones enquestades ha fet descomptes abans de Nadal, durant el Black Friday o Cyber Monday. Comparativament, el 2022 és l’any en què menys descomptes ha fet el comerç de proximitat durant el Black Friday: el 2018 van fer descomptes el 65,12% dels comerciants; el 2019 el 62%; el 2020 el 51,23%; i el 2021 el 43,75%. Unes xifres que tendeixen a la baixa i que demostren que el Black Friday no es consolida, ja que “no és la festa del comerç urbà i malmet la millor campanya de l’any pels comerciants que respecten la norma i tradició de fer rebaixes després de Reis”, ha assegurat Goñi.

Respecte a la previsió de la situació del negoci, l’enquesta constata que en els pròxims sis mesos un 58,15% creu que la seva situació econòmica seguirà igual que ara mentre que el 23,11% creu que empitjorarà. Un 7,54% dels comerciants assegura que no pot garantir la continuïtat del seu establiment i un 11,19% creu que millorarà i augmentarà el volum del seu negoci.