El Bitcoin s’enfonsa fins a nivells no vistos des del 2020

La principal criptomoneda del mercat, el Bitcoin, s’ha enfonsat fins a nivells no vistos des de fa dos anys. Concretament, aquesta moneda virtual, que s’ha acabat convertint en un producte purament especulatiu, cotitza aquest dijous al voltant dels 16.300 euros la unitat, després de recuperar-se, ja que aquest dimecres la davallada va ser encara més exagerada, caient fins als 15.600 euros. Tot plegat ha portat a una caiguda de més del 17% del valor del Bitcoin en l’últim més, una dada que encara s’exagera més si mirem l’últim any perquè el diferencial és de més de 71 punts percentuals. Aquest nou daltabaix de la criptomoneda ha arribat després que Binance, una de les majors plataformes de negociació de criptomonedes, ha anunciat que renuncia a rescatar a FTX després de l’anàlisi dels seus comptes i davant les potencials investigacions per part de les autoritats nord-americanes.

Aquesta gran decepció del mercat ha arribat després que Binance anunciés la setmana passada la seva intenció de rescatar FTX davant els problemes de liquiditat d’aquesta plataforma, encara que el seu conseller delegat, Changpeng Zhao, ja advertia llavors que l’operació encara havia de superar el procés de diligències prèvies i que Binance podia retirar-se en qualsevol moment de l’acord, com finalment ha passat.

De fet, Binance ha assegurat que la seva returada és el resultat de la ‘due diligence’ corporativa i dels últims informes de notícies sobre la mala gestió dels fons dels clients i les suposades investigacions d’agències dels Estats Units. Aquests dos aspectes han acabat sent claus en la decisió de retirar-se en la possible adquisició de Ftx.com per part de Binance.

El Bitcoin no és l’única

El Bitcoin no ha estat l’única criptomoneda afectada per la crisi d’FTX. La segona criptomoneda més coneguda del món, Ethereum, va pel mateix camí. Aquest dijous al matí cotitza al voltant dels 1,2 dòlars, el que suposa que en els últims 7 dies ha caigut un 22%. En l’últim any Ethereum ha patit una caiguda del 70,2%, una proporció similar a Bitcoin.

Per darrere d’aquests dues grans criptomonedes n’hi ha un munt. Entre elles Tether, aquest dijous cotitza al voltant del dòlar i s’ha deixat un 1% en l’última setmana. Ara bé, en l’últim any aquest criptoactiu ha aconseguit guanyar un 0,11% del seu valor. Amb tota aquesta crisi, la criptomoneda que millor parada ha sortit ha estat la de Binance, que ha guanyat més d’un 5% aquest dijous fins als 279 euros. Ara bé, en l’últim any, arrossegada per la crisi de les cirptomonedes Binance ha perdut un 747,89% del seu valor.