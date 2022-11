Barcelona es converteix en una de les zones d’excel·lència comercial

Barcelona Oberta amb la col·laboració de la Cambra de Comerç de Barcelona han posat en marxa el projecte Magnific Places, un lobby per impulsar algunes ciutats com a zones d’excel·lència comercial. La iniciativa consisteix en una plataforma de promoció que “posi en valor aquelles àrees comercials amb serveis i productes excel·lents, diferenciades i singulars, adreçades a un públic de qualitat, cultural, sostenible i socialment respectuós”, tal com ha explicat aquest dilluns la cambra en un comunicat. Barcelona ja s’ha postulat com a una d’aquestes zones en la primera fase i l’acompanyen Madrid, Màlaga, Sant Sebastià i Palma de Mallorca.

Aquest projecte s’emmarca en el Programa de Comerç Minorista que gestionen les Cambres de Comerç espanyoles i està cofinançat per la Secretaria d’Estat de Comerç Interior del ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme i el Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) de la Unió Europea. En un primer moment, aquesta iniciativa té l’objectiu d’augmentar el tràfic de turisme de qualitat. Hi ha “la necessitat de repensar la proposta de valor que ofereixen algunes zones comercials, presentant una experiència global, diferenciada i atractiva als clients”, ha explicat el comunicat de premsa.

Una nova fórmula per triar ciutats excel·lents

Aquesta iniciativa ha obligat a començar per la formulació de com han de ser aquestes zones excel·lents i quins serveis haurien d’oferir. Establir indicadors per identificar les zones és una de les primeres pautes que s’han acordat. En aquest sentit, entra en joc la configuració territorial de la zona i els diferents productes o accions de promoció i dinamització que es facin. Es demana, doncs, que les ciutats escollides en la primera fase, entre elles Barcelona, puguin exemplificar aquests indicadors i crear projectes conjunts per atraure clients i turistes de qualitat. “Fer de lobby per defensar aquestes zones com activitats econòmiques que són i promoure la seva projecció turística” i “materialitzar-ho en un projecte continuat amb un pla d’acció”, ha assegurat el comunicat de la cambra.