Barcelona torna a liderar el rànquing dels lloguers més cars de l’Estat

Barcelona continua sent la ciutat més cara de tot el territori espanyol. Amb una mitjana de 22,07 euros per metre quadrat el mes de maig, la capital catalana torna a emportar-se el primer premi en termes de lloguers. Pel que fa a Catalunya tampoc es queda enrere. En les dades generals d’aquest passat mes de maig, segons ha publicat aquest dijous Pisos.com, el territori és el tercer més car per llogar-hi un habitatge, amb un total de 12,05 euros per metre quadrat, per darrere de Balears (15,90 euros el m2) i Madrid (14,22 €/m2). Pel que fa a les dades oficials de l’Institut Nacional d’Estadística, també publicades aquest dijous, corroboren la versió de l’informe de Pisos.com, ja que concreten que el preu del lloguer a Barcelona ha pujat un 13,7% entre el 2015 i el 2021 i acumula sis anys consecutius a l’alça. En referència a Catalunya, durant el 2021 els lloguers van créixer un 1,3%.

El lloguer a l’estat espanyol es troba en una situació límit, on cada vegada augmenta més el preu en comparació a la renda dels habitants. Segons l’informe mensual de preus de lloguer elaborat per pisos.com, l’habitatge per a llogar a l’Estat el maig del 2023 va tenir un preu mitjà per metre quadrat de 10,86 euros. Aquesta xifra va marcar un ascens de l’1,21% enfront del mes d’abril. Interanualment, el repunt va ser del 6,16%. Segons Ferran Font, director d’Estudis de Pisos.com, “les mensualitats comprometen seriosament la capacitat de despesa de moltes persones, obligant-les a destinar una quantitat que en molts casos excedeix el 40% dels seus ingressos”.

Tres capitals arriben als 20 euros per metre quadrat

El problema principal a Catalunya, però que s’estén a pràcticament tot l’estat espanyol és la diferència de preus entre les grans ciutats, és a dir, capitals, i la resta del territori. De fet, aquesta situació, tal com alerta Font, pot provocar la migració dels ciutadans a altres zones, el que al mateix temps també fa augmentar els preus dels afores. L’expert insisteix que “determinades zones estan expulsant a gent que porta vivint en elles diversos anys perquè assumir aquesta càrrega mensual redueix significativament la seva qualitat de vida”. I és que, per a Font, “mudar-se a la perifèria o a una altra ciutat contribueix a engrandir el problema de l’accessibilitat, la solució de la qual cada vegada és més difícil d’abordar”.

En el seu informe, a més, destaquen que hi ha tres ciutats que arriben als 20 euros per metre quadrat, una dada molt determinant, ja que són quatre vegades més cares que la ciutat més barata del territori, Ciudad Real (5,93 €/m2). Barcelona, Madrid (18,24 €/m2) i Sant Sebastià (17,83 €/m2) lideren el rànquing de les més cares. Altres capitals més econòmiques van ser Ourense (6,41 €/m2) i Palència (6,60 €/m2). Albacete (3,10%) va protagonitzar la pujada més gran mensual, mentre que les reculades els va liderar Vitòria (-2,97%). Interanualment, va encapçalar el rànquing d’increments Palma (26,38%), situant-se Pontevedra (-6,23%) en l’altre extrem de la taula.