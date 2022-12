La baixada dels preus de l’energia arrossega l’IPC fins al 5,8%

L’Índex de Preus de Consum del desembre cau per sota del 6% per primer cop en més d’un any. Segons les dades avançades per l’Institut Nacional d’Estadística, la inflació a l’Estat encadena cinc mesos consecutius de moderacions, ara fins al 5,8%, principalment gràcies al control dels preus de l’energia i els hidrocarburs. Amb un retrocés de l’1% en la taxa interanual en comparació amb aquest novembre, l’indicador de preus queda ja cinc punts per sota de les cotes assolides al juliol, quan es va arribar a un 10,8%, la taxa més elevada en prop de quatre dècades.

Segons l’informe previ elaborat per l’Institut -que haurà de ser confirmat, com cada mes, en unes setmanes, quan ja estaran disponibles les dades definitives de preus de consum- l’augment estacional del cost de l’electricitat ha estat menor enguany que el 2021. Per la seva banda, la contracció del preu dels carburants -que ja encadenen setmanes a la baixa tot i la retirada de les bonificacions estatals- ha estat més accelerada que altres anys.

La inflació subjacent -sense comptar preus energètics ni aliments no elaborats- va, però, en sentit contrari, i ja se situa en el 6,9%, més d’un punt per sobre de l’IPC general. Els efectes de la caiguda dels preus energètics, per tant, encara no han arribat a algunes indústries. De fet, segons indica l’INE, els preus al vertical de roba i calçat s’han moderat menys aquest desembre que al 2021; mentre que els aliments elaborats, així com el tabac, continuen en una tendència alcista en termes interanuals. En la progressió mensual, l’IPC registra un lleuger ascens del 0,3%.

Els preus més baixos d’Europa

La contenció dels preus generals a l’Estat espanyol acompanya les primeres vises de moderació de l’IPC a la Zona Euro. La regió va tancar el mes de novembre amb un índex de preus encara superior als 10 punts (10,1%), si bé encadena dos mesos consecutius de baixades per primer cop des de l’inici de la crisi inflacionista. Els efectes de la crisi de preus es noten especialment en aquells països que encara no han aconseguit controlar l’escalada de l’energia. A Alemanya, on l’electricitat es manté a finals de novembre per sobre dels 175 euros per MWh, la inflació es manté en les dues xifres. Per altra banda, a França, l’índex de preus s’ha moderat en els darrers mesos, tot i que encara no als nivells catalans i espanyols -fins al 7,10% al tancament del mes passat-.

Aportació als convenis

Com va passar amb les pensions, aquells convenis col·lectius amb clàusules d’actualització salarial segons l’IPC -una de les principals friccions entre sindicats i patronal en l’àmbit de la negociació col·lectiva- confirmaran la pujada salarial dels treballadors prenent la referència de la mitjana anual de l’índex. La dada definitiva, però, es confirmarà el pròxim 13 de gener, quan l’institut ratifiqui les previsions de preus publicades aquest divendres.