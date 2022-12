La baixa ocupació hotelera per al pont desconcerta el sector turístic

El Pont de la Puríssima d’enguany no serà brillant per al turisme català. Els empresaris hotelers del país esperen ocupacions baixes als establiments de les zones més actives, com el Pirineu o el Camp de Tarragona. Segons les primeres estimacions, l’ocupació hotelera al nord del país es quedarà en un “fluix” 60%, mentre que a les comarques tarragonines no hauria de superar el 70%, unes xifres que “desconcerten” el sector. Només a la demarcació de Girona les perspectives són lleugerament més optimistes, amb unes previsions que s’eleven fins al 80% del total. A la costa central, per la seva banda, amb prou feines arribarien al 50%.

Els dies festius, ambdós entre setmana i amb dificultats per fer pont, són un dels principals impediments que el sector detecta per als visitants habituals. Segons les previsions empresarials, el rendiment final dependria dels turistes puntuals, en tant que gran part dels clients durant la pròxima setmana seran nacionals, així com espanyols o francesos. La mala conjuntura econòmica de les famílies, unida amb una estructura de costos per als establiments hotelers que ha obligat a apujar els preus substancialment, també afectarà en bona part els resultats del turisme català durant el pont de la Puríssima.

Dues puríssimes

“La tendència és que es parteixi el pont”, raona en declaracions a l’ACN la presidenta de la Federació Empresarial d’Hostaleria i Turisme de Tarragona, Berta Cabré. La majoria dels visitants que arribaran a les comarques del Camp i l’Ebre començaran la seva estada dijous 8 de desembre i l’allargaran fins al diumenge 11, mentre que només un grapat del 70% d’ocupació prevista es produirà a les primeres jornades, els dies 6 i 7.

La mateixa tendència detecten els hotelers del Pirineu. Segons les dades publicades pel Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida, entre setmana l’ocupació hotelera als establiments propers a les estacions d’esquí es quedaria entre el 45 i el 50%, mentre que a partir de dijous, el darrer festiu del pont, es podria arribar a la plena ocupació. Fora del turisme de neu, l’interior català espera els millors resultats del país, amb un públic de proximitat que, tal com indiquen les previsions del Patronat, apostarà pel model rural. Així, l’ocupació al segon tram del pont a Lleida hauria de ser “bona”, segons els empresaris.

Un càmping a les comarques de Tarragona / ACN

També a Girona, el cap de setmana del pont serà el principal focus d’ocupació. Si bé establiments com els càmpings gironins no esperen cobrir més del 20% de la seva oferta durant la primera meitat dels festius, al cap de setmana la demarcació aspira al 80% d’ocupació. Com en el cas del Pirineu lleidatà, a Girona són les places de muntanya les que esperen millors resultats de cara al pont. A més, especialment en el sector dels apartaments turístics, les expectatives es poden veure fins i tot superades, en tant que la tendència entre l’abundant públic de proximitat és a fer les reserves turístiques d’un dia per un altre.

Sense “ocupacions importants”

Segons apunten els empresaris, un pont llarg com el de la puríssima –i més amb els entrebancs de la distribució dels festius– costa de celebrar, especialment a un sector català dedicat al turisme de proximitat. Segons ha declarat a l’agència catalana la presidenta de Turisme Rural Associació del Solsonès Pilar Bielsa, “últimament, quan els ponts són llargs, costen molt d’omplir”, o els viatges són a destinacions més remotes.

En aquesta línia es mouen les expectatives dels establiments turístics del Delta de l’Ebre, que han hagut de moderar les seves previsions substancialment respecte d’altres anys. Les expectatives abans d’encetar la temporada es movien als volts del 90%, però el baix ritme de reserves ha fet que es rebaixin fins al 70% –o fins i tot el 50% en algunes poblacions i hotels–, un fet que la presidenta de l’Associació d’Empreses d’Ecoturisme del delta de l’Ebre, Anna Borràs, considera “desconcertant”.

Més “normalitat” es pot observar a les previsions dels establiments turístics de la costa central. El 50% que marca les expectatives dels empresaris hotelers del Garraf entra dins dels paràmetres anuals per als establiments d’una zona més acostumada a brillar a l’estiu. Així, segons el Gremi d’Hostaleria de Sitges, les primeres estimacions són “positives”, i amb aquestes xifres es pot encetar una “bona campanya de Nadal i Cap d’Any”.