L’automòbil es recupera tot i el “lent desenvolupament” dels elèctrics

Les matriculacions de turismes a Catalunya es recuperen al gener, segons la patronal del sector de l’automòbil Anfac. L’estudi mensual de l’entitat mostra unes vendes d’uns 8.893 vehicles al país durant el primer mes de l’any, un 44% més que el 2021 –un període, val a dir, amb nivells “molt baixos” d’activitat comercial a la indústria–. Les empreses automobilístiques, així, comencen a sortir de la crisi provocada per la manca de microxips i altres materials necessaris per a la fabricació.

Segons l’informe de l’entitat, un cop més els vehicles amb combustibles alternatius han superat la suma de les vendes de la gasolina i el dièsel. Així, es van matricular uns 4.277 vehicles de combustió –3.600 de gasolina, un 45,9% més que un any abans; i 677 de dièsel, un augment del 15,73%– per les 4.616 unitats matriculades de la resta de tipus de motor, un creixement del 47,85% any a any.

Cues de vehicles a una benzinera / EP

Lent desenvolupament

Així, els vehicles alternatius s’han elevat fins a prop de la meitat del total del sector al gener. Tot i això, des de la patronal es mostren “preocupats” per la lenta evolució dels vehicles completament electrificats, en tant que els híbrids encara lideren amb marge les vendes mensuals. Al conjunt de l’estat espanyol, informen, s’han matriculat 4.114 vehicles híbrids i 3.061 d’electrificats, un creixement que l’entitat celebra, però que encara considera “lent” respecte dels objectius de descarbonització de la indústria marcats per la UE.

2023-2025, període clau

Donada aquesta conjuntura, l’entitat reclama accelerar les mesures per millorar la implantació del vehicle elèctric a l’Estat. La patronal, en aquest sentit, defensa que el 2023 és l’inici d’un “període clau que marcarà la diferència entre ser líder o seguidor” en l’aterratge de l’electromobilitat. Els representants empresarials exigeixen “una millora dels plans d’ajuda per comprar vehicles elèctrics”, mitjançant eines “incentivadores” perquè els usuaris facin el salt.