L’autoconsum energètic català marca un nou rècord i creix un 40%

Els contractes d’autoconsum d’energia d’Endesa a Catalunya han crescut un 40% fins al maig en comparació amb el mateix període de l’any anterior, segons les dades publicades per la companyia. Així doncs, l’elèctrica ja ha confirmat que tancarà l’any amb registres rècord d’aquesta tecnologia. En concret, la suma d’instal·lacions per al consum propi ja arriben a un total de 71.000. Així doncs, entre gener i maig Endesa ha gestionat gairebé els mateixos accessos que en tot el 2022 i el triple que el 2021. A Catalunya, es concentra el 86% dels autoconsums de l’àrea de distribució que té Endesa.

La companyia ha assegurat que el context d’alts preus de l’electricitat derivats de l’esclat de la guerra a Ucraïna i les ajudes a l’autoconsum han facilitat l’avenç d’aquesta tecnologia. A tot l’Estat, Endesa gestiona prop de 200.000 punts d’autoconsum. Tot i això, Catalunya té una gran part d’aquestes instal·lacions, poc menys de la meitat d’aquestes estan ubicades en territori català. En aquest informe, però, només es tenen en compte els punts d’accés que té aquesta companyia que, tot i ser la majoritària, no és l’única. Per tant, és possible que Catalunya albergui més accessos a l’autoconsum dels que comptabilitza la companyia energètica.

El consum català, en xifres

Abans d’arribar a la meitat de l’any, la xifra d’instal·lacions actives en la xarxa d’Endesa ha superat les 71.000 enfront de les 50.043 que hi havia en tancar 2022, mentre que aquest 2023 s’estan connectant a la xarxa unes 1.300 instal·lacions d’autoconsum mensuals més que l’any anterior, informa la companyia aquest dimarts en un comunicat. Les instal·lacions d’autoconsum en la xarxa de e-distribució suposen una potència instal·lada de més de 979 megavats (MW) a Catalunya, territori que concentra el 86% dels autoconsums actius en l’àrea de e-distribució i el 76% de la potència instal·lada.