Els aliments fan retrocedir la inflació fins al 3,2%

La inflació cau a Catalunya fins al 3,2% al maig, set dècimes menys que el mes anterior. Segons les dades publicades per l’Institut Nacional d’Estadística, els preus de l’alimentació i els carburants continuen en termes generals a la baixa. Els aliments, en concret, trenquen al país la barrera del 12% -se situen en l’11,5%- després de mantenir-se per sobre durant mesos; mentre que els preus del transport, on s’inclouen els de la benzina i altres combustibles, queden ja en terreny negatiu (-3,5%). La comparativa interanual en ambdós grups és especialment positiva, en tant que durant el maig del 2022 les xifres inflacionistes s’apropaven als màxims històrics assolits durant l’estiu, amb pujades en tots els apartats clau. Pel que fa al conjunt de l’Estat, l’IPC retrocedeix fins al 3,2%.

Mentre que hi ha aliments bàsics que encara se situen en índex disparats, com ara els cereals i derivats, que conserven el 15,5% interanual, o la carn de porc, amb un 16,1%; grups com la carn de boví o el peix, que registraven importants encariments en els pitjors moments de la crisi inflacionista, resten ja més controlats. Segons les dades de l’INE, de fet, la variació de preu del peix fresc cau fins al 3,6% any a any. Una tendència similar mostren grups com la fruita o el cafè, que també aconsegueixen baixar a la xifra única -en el primer cas, amb una moderació constatable, fins al 4%-. Val a dir que tant la llet com el sucre romanen molt per sobre de la inflació general, amb un 23,6% i un 46,3% respectivament.

Com en el cas dels aliments, bona part de la moderació interanual respon a que les pujades de preu registrades en alguns grups són molt més contingudes que les d’ara fa dotze mesos, a l’entrada del pitjor punt de la crisi inflacionista. És el cas de la roba i el calçat, que si bé mostra una pujada de l’IPC en comparació amb l’abril propera al 3,8%, acumula una caiguda de més de dos punts en els primers cinc mesos del 2023. Per la seva banda, els productes energètics sostenen caigudes en totes les seves variants: el grup d’habitatge, molt arrossegat pels preus de l’electricitat, tanca el maig amb un índex de -8,7%, després d’una primera meitat del curs passat en què va liderar les desbocades alces de costos. També el transport acaba el mes en negatiu, en el seu cas un 3,7%, amb els carburants com a protagonistes.

La subjacent, en caiguda lliure

Després d’un primer trimestre de pujades sostingudes, la inflació subjacent -la que no té en compte els preus energètics ni els aliments no processats- registra el seu segon descens més important de l’any, de nou dècimes, fins al 6,1%. La sostinguda moderació d’aquest índex, que va arribar al seu pic el mes de febrer amb un 7,6%, suggereix que les mesures de control de preus energètics que van impulsar el canvi de ritme en l’IPC de l’Estat, unides a l’enduriment de la política monetària, comencen a fer efecte més enllà de sectors específics.

Moncloa manté les mesures

Des del ministeri d’Afers Econòmics del govern espanyol celebren la dada d’inflació, de nou substancialment inferior a la dels competidors europeus. Mentre que tant Alemanya com França sostenen unes xifres de preus de consum superiors al 6% al maig, Itàlia va tancar l’abril amb un IPC superior al 8%. En aquest sentit, el departament dirigit per Nadia Calviño considera que la moderació de preus “millora la competitivitat de les empreses i de l’economia” en el seu conjunt. Tot i la caiguda de l’índex la vicepresidenta primera va anunciar el passat dilluns que l’executiu mantindria les mesures de control, com ara la rebaixa de l’IVA als aliments bàsics, fins que l’Estat arribi al final de la corba d’inflació -un final que, si bé no va definir la ministra, el BCE situa en l’ancoratge al 2%-.