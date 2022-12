Els aliments nadalencs que més s’han disparat de preu aquest 2022

La crisi inflacionària ha tocat sostre i els preus estan començant a tendir a la baixa, sobretot els energètics. Ara bé, una part important del manteniment dels preus elevats és causat pels aliments. En aquest context, l’Organització de Consumidors i Usuaris (OCU) ha fet un estudi on registra els preus dels aliments típicament nadalencs -com les ostres, el xai i les angules- per veure com han evolucionat els últims anys.

De fet, una de les queixes recurrents de les famílies del país és que aquest llistat de productes estudiats apugen el seu preu just abans de Nadal. És precisament per això que l’OCU fa aquest estudi. Enguany, aquest informe, publicat en vespra de nit de Nadal, mostra com els productes nadalencs són un 4,2% més cars que just fa un any i han pujat més d’un 8% només aquest mes de desembre. De fet, a principis de mes els preus d’aquests mateixos productes era, de mitjana un 5,2% més cars que fa un any.

Si ho comparem amb el 2015, primer any d’aquesta sèrie històrica, és que els aliments observats han apujat els seus preus un 45% de mitjana. Per exemple, el xai de llet, el gall dindi, la pularda, la llombarda o les cloïsses… són productes que estan ara més cars del que han estat mai. I les pujades de preus són superiors al 100% en aliments com el besuc o les cloïsses. La veritat és que només el rodó de vedella i el típic pernil, fins i tot havent pujat de preu, estan dins d’uns preus més o menys estables.

Quins són els aliments més cars?

Dels 15 aliments estudiats per l’OCU, el més, amb molta diferència són les angules, que actualment estan a 1.183 euros el quilo de mitjana. A més, des del 2015 ha augmentat el seu preu un 83%, des dels 645 euros fins als 1.183 d’aquest any. Ara bé, l’aliment nadalenc que més ha augmentat de preu en els últims 7 anys han estat les cloïsses, que han passat d’estar a 15,2 euros el quilo fins als 33,6 d’enguany. Això suposa un augment del 122% des del 2015. També hi ha un segon aliment nadalenc que ha superat la barrera de l’augment del 100% del seu preu respecte al 2015, el besuc. En aquests anys el seu preu ha augmentat un 190% per passar dels 28 euros el quilo dins els quasi 60 (58,7).

Per la part baixa de la classificació, l’aliment més barat dels estudiats és la pinya que costa 1,7 euros el quilo, que els últims anys ha crescut un 14% el seu preu, però que té la diferència respecte als altres que en l’últim any el seu preu ha baixat, passat dels 1,8 euros el quilo fins als 1,7 actuals. El que menys variació ha patit, per la seva banda, és el rodó de vedella que ha augmentat el seu preu només un 9%, passant dels 14,4 euros el quilo als 15,6.

Productes 2015-2022 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 Cloïsses 122% 33,6 27,2 19 29,5 23,1 25,4 15,7 15,2 Besuc 109% 58,7 54,1 69,5 56 38,4 35,8 38 28 Angules 83% 1.183 1.299 842 794 802 876 673 645 Ostres 63% 25,5 27,5 25,0 20,2 29,3 22,5 15,2 15,7 Xai de llet 55% 19 18,5 15,9 15,5 15,5 16,9 15,3 12,3 Lluç 47% 17 20,6 19,1 19,4 18,5 15,6 10,7 11,5 Peu de Cabra marí 40% 76,2 89,4 105,4 69,1 96,4 51,7 59,9 54,5 Col Llombarda 35% 1,8 1,4 1,4 1,4 1,4 1,3 1,2 1,3 Pularda 33% 9,3 8,7 7,1 7,7 7,4 7,3 6,5 7 Llobarro 23% 10,8 10,4 9,5 11,4 10,9 12,1 9,8 8,8 Pinya 17% 1,7 1,8 1,6 1,6 1,6 1,3 1,4 1,4 Gall d’indi 16% 6,4 5,3 5,1 5,2 5,2 5,5 4,9 5,6 Permil Ibèric 12% 60,8 59,7 59,7 65,4 65,3 57,4 58,2 54,4 Llagostins 11% 12,2 11,4 11,1 12,9 14 12,8 12 11 Rodó de vedella 9% 15,6 14,4 13,8 13,6 13,9 14,8 16 14,4 Evolució dels preus nadalencs 2015-22 (euros per kg) / OCU

Després de fer l’informe d’enguany, l’OCU considera que al llarg d’aquests anys, l’observatori de preus dels aliments nadalencs pot constatar que alguns peixos i mariscos disparen els seus preus just abans de les festes, mentre que altres aliments, com les carns o les verdures, es caracteritzen per una major estabilitat al llarg de tot l’any.