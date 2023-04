El 40% dels aliments amb l’IVA reduït ja són més cars que al desembre

Fins al 40% dels aliments afectats per la rebaixa de l’IVA ja són més cars que quan es va aplicar la mesura a principis d’aquest 2023, segons un estudi de Facua publicat aquest divendres. L’associació, com fa mensualment, ha revisat l’evolució de 991 preus en vuit cadenes de distribució -Alcampo, Aldi, Carrefour, Dia, Eroski, Lidl, Hipercor i Mercadona- i en el d’aquest abril les dades demostren que en el 42% casos, és a dir en 400 productes, el preu s’ha encarit respecte al que tenien el 30 de desembre. Per l’associació, aquestes dades posen de manifest la necessitat que el govern espanyol “fixi preus màxims en aliments bàsics”, un fet sobre el qual els supermercats estan radicalment en contra.

Facua, a més, ha lamentat que en els últims 30 dies més d’un centenar de productes afectats per la rebaixa de l’IVA ja són més cars que abans de l’entrada en vigor de la mesura, el que provoca que la suma total sigui de 416 productes.

Aquest mes d’abril, el nombre més gran d’anomalies s’han detectat a Aldi, on s’han encarit un 50,8% dels preus analitzats. El segueix Carrefour, amb un 49,1% de productes més cars que el 30 de desembre. Alcampo, per la seva banda, ha augmentat el 46,6% de les ofertes, mentre que Hipercor ho ha fet en el 46,3% dels casos. L’associació ha detectat un 44,6% de preus més cars a Lidl, mentre que a Dia s’han encarit el 40,2% dels productes analitzats. Les dues cadenes on s’ha registrat un percentatge més baix de pujada de preus són Eroski, (32,5%) i Mercadona (el 29,8%).

Fruites i verdures, les més afectades

Si ens ho mirem producte per producte, els augments de preu més importants de l’últim mes són en la secció de les fruites o verdures, amb el 36% del total, una tendència habitual en els últims mesos. Les cebes, pastanagues i els enciams, són els que més pugen amb un increment “molt notable pràcticament a tots els supermercats”. Els olis d’oliva, per la seva part, han representat més del 19,2% dels aliments més cars, mentre que la llet i els làctics han sigut el 15,1% del total. Els arrossos i les pastes representen el 12,9% dels productes encarits i els llegums el 7,9%.

D’altra banda, Facua ha criticat la “la manca de transparència” del govern espanyol amb les dades de l’observatori de preus del Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació. “De fet, Agricultura ni tan sols ha confirmat si efectivament els està duent a terme”, ha lamentat l’associació en defensa dels drets dels consumidors.

A part de tot això, l’associació de consumidors ha recordat que el passat mes de març ja s’havien encarit un de cada tres productes i al febrer un de cada cinc i que, per tant, “l’escalada inflacionista continua”. Davant d’aquest context, Facua ha anunciat que ampliarà les denúncies que ja va presentar els tres mesos anteriors davant la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC), a qui reclamen algun tipus de resposta.

Díaz demana als supermercats que abaixin els preus

Per la seva banda, la vicepresidenta segona del govern espanyol i ministra de Treball, Yolanda Díaz, ha tornat a demanar als supermercats, i sobretot a la gran distribució, que facin “un pas endavant” i comencin a abaixar els preus dels aliments. A través de Twitter, Díaz ha advertit que l’alimentació “s’ha convertit en el nucli de la inflació” i ha demanat actuar ja “de manera decidida” i mitjançant mesures “eficaces”.

Posteriorment, durant unes declaracions a la premsa en Guarda, Portugal, a la seva arribada a la inauguració del Centre per a l’Economia i la Innovació Social, Díaz ha subratllat que quan l’executiu espanyol actua “de manera decidida” es pot baixar la inflació. “Ho estem veient, som una referència en el conjunt de la Unió Europea en aquest moment. Però és veritat que tenim un el deure i aquest és l’alimentació, que continua completament disparada”, ha reconegut la vicepresidenta. Alhora, la líder de Sumar ha reclamat als supermercats que posin a la disposició dels ciutadans una cistella d’alimentació “saludable”, variada i que es modifiqui cada setmana, a més d’una cistella per a persones celíaques.