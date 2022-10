Les ajudes a la viticultura comptaran amb un pressupost de 202 milions

Les ajudes a la viticultura augmentaran exponencialment en els pròxims cinc anys. El Consell de Ministres ha aprovat aquest dimarts, a proposta del ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació, un Reial decret que estableix les bases reguladores per la nova Intervenció Sectorial Vitivinícola (ISV) en el marc d’aplicació de la nova Política Agrària Comuna (PAC) que compta amb un pressupost de 202,1 milions d’euros anuals entre 2023 i 2027. Amb l’aprovació d’aquest text legislatiu, el govern espanyol estableix la normativa bàsica nacional per les ajudes al sector vitivinícola, en la qual s’adapten els tipus d’intervenció a les exigències mediambientals i d’adaptació al canvi climàtic que marca la nova PAC.

Aquest sector, castigat en molts moments per les baixades de vendes, les crisi i la falta de treballadors tindran una injecció d’aproximadament 40 milions d’euros l’any amb les noves reformes de la PAC. La portaveu del govern espanyol i ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, ha destacat la “gran rellevància econòmica” que té el sector del vi a Espanya, així com la seva importància a l’hora de fixar població en el territori. “El sector del vi espanyol genera mig milió d’ocupacions, és el tercer productor mundial i el segon país exportador”, ha recordat en la roda de premsa posterior al Consell de Ministres.

Objectius per a la millora del sector

Rodríguez ha assenyalat que l’objecte d’aquesta intervenció sectorial serà atendre les necessitats detectades en el sector del vi a Espanya, augmentar la seva competitivitat, i adaptar-lo als nous objectius de la PAC quant a lluita contra el canvi climàtic, millora del medi ambient i sostenibilitat. D’aquesta manera, els tipus d’intervenció triats per Espanya per a complir amb els objectius específics per al sector del vi són la reestructuració i reconversió de vinyes, les inversions materials i immaterials en instal·lacions de transformació i en infraestructures vitivinícoles, així com en estructures i instruments de comercialització.

Des del ministeri d’Agricultura, que lidera Luis Planas, han recordat que aquest sector requereix impulsar la seva comercialització i incrementar el seu valor afegit, per la qual cosa es focalitza l’esforç en les intervencions de promoció en tercers països i en el suport a les inversions en les infraestructures (cellers). A més, les intervencions d’inversions, destil·lació de subproductes i reestructuració i reconversió de vinyes persegueixen models més sostenibles de producció concordes amb els objectius generals de la PAC.

Mentre que la intervenció sectorial preveu la possibilitat de recórrer, quan calgui, a la collita en verd com a eina d’actuació en casos excepcionals davant possibles situacions de desequilibri entre l’oferta i la demanda. D’aquesta manera, Espanya respon amb aquesta Intervenció Sectorial Vitivinícola a les noves exigències de la PAC, que estableixen un percentatge de despesa obligatòria per a accions mediambientals de, almenys, el 5% del seu pressupost.