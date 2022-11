Els agents socials proposen bonificacions per fomentar l’automòbil elèctric

Els agents socials del sector de l’automòbil han proposat al govern espanyol que impulsi rebaixes fiscals i bonificacions per fomentar la mobilitat elèctrica. En un manifest, firmat per Anfac, Sernauto, CCOO i UGT, els agents socials presenten un conjunt amb 17 mesures on aposten, entre d’altres, per rebaixar l’impost sobre les activitats econòmiques, l’impost sobre les construccions, instal·lacions i obres, o l’impost sobre béns immobles en el cas de les indústries que es dediquen a l’electrificació del sector de l’automòbil per fomentar la seva transformació. Amb tot, els agents socials reclamen reunir-se amb el govern espanyol per abordar, precisament, aquesta “transformació” del sector.

El document també reclama a l’executiu una reforma fiscal que incentivi la compra de vehicles sostenibles sense que impliqui penalitzar la compra d’altres tipus de vehicles, independentment de la seva tecnologia. En mobilitat sostenible, també recorda que “cal multiplicar” els punts de recàrrega de cotxes elèctrics. “Urgeix reactivar la mesa de l’automoció, ja creada, mitjançant un calendari recurrent de reunions i un pla de treball”, resumeix el manifest. En aquest sentit, remarca que cal “definir” un model de mobilitat que sigui compatible amb la descarbonització de l’economia i el manteniment d’una indústria “clau”. “L’administració, els sectors i els agents involucrats hem de fer un esforç que llençar una visió integrada com a sector”, apunta el document. A més, també proposen un pla específic per “requalificar” i fomentar la formació en l’automoció, amb una “aposta decidida” per l’FP dual i un impuls a l’ocupació de dones.

Amb tot, Anfac, Sernauto, UGT i CCOO recorden que el sector representa el 10% del PIB de l’Estat, origina el 15% de tota la recaptació fiscal i conforma el 9% dels llocs de feina, si es té en compte tota la cadena de valor –prop de dos milions de persones de manera directa i indirecta-.

La llunyana electrificació

El manifest dels agents socials apunta a un dels punts claus de la transformació del sector de l’automòbil, ja que en poc més de deu anys, el 2035, es deixaran de vendre cotxes de combustió al continent per ordre de la Unió Europea. De fet, segons els objectius de la UE, l’estat espanyol hauria de tenir entre cinc i sis milions de vehicles elèctrics a l’inici de la pròxima dècada; un fi compartit per l’executiu espanyol. Ara bé, actualment hi ha uns 300.000 vehicles elèctrics i les bonificacions que hi ha hagut fins ara a l’estat han servit de ben poc per avançar en aquest camí. Per tant, a ningú se li escapa que calen nous incentius.

En aquesta línia, Anfac ja ha avisat en diverses ocasions que haurien d’entrar en circulació uns 500.000 vehicles electrificats cada any. Ara bé, de gener a setembre només se’n van vendre uns 38.000 vehicles d’aquest tipus a Espanya. Tot i les pobres dades del sector a tot l’Estat, Anfac assegura que el problema no es troba en els fabricants, ja que aquests tindran llesta la transició completa entre el 2030 i el 2033. en aquesta línia, Fèlix Garcia, director de comunicació d’Anfac, assegurava fa setmanes al TOT Economia que la majoria d’automobilístiques només produiran elèctrics a principis de la pròxima dècada.

La Xina colla Europa

Per altra banda, mentre Europa va a un ritme lent, el continent asiàtic va a un altre ritme i ha aconseguit no només vendre molts més automòbils elèctrics sinó que també abaixar els preus d’aquests per sota la barrera dels 20.000 euros. Concretament, qui ha aconseguit trencar aquesta barrera ha estat l’antiga empresa britànica d’automoció MG, ara sota control de capital xinès mitjançant la multinacional Shanghai Automotive Industry Corporation (SAIC), gràcies al nou MG ZS EV, un SUV electrificat que entra dins dels marcs legals establerts per la UE en la transició de la mobilitat, està disponible per 22.280 euros. MG ja va establir l’anterior estàndard per a vehicles elèctrics de preu reduït. Els 28.000 euros de base de l’MG4, un model de turisme també electrificat, queien amb les ajudes europees per sota dels 19.000 euros. Uns preus molt per sota dels que poden oferir ara mateix els fabricants europeus, ja que actualment els preus més econòmics ronden els 40.000 per vehicle.