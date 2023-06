Els agents socials celebren les dades de preus però xoquen pels salaris

Patronals i sindicats han celebrat la bona dada d’inflació feta pública per l’Institut Nacional d’Estadística aquest dimarts. Des de Catalunya, la patronal de la petita i mitjana empresa Pimec recorda que el retrocés de l’espiral inflacionista en els primers mesos del 2023 havia estat protagonitzat principalment per l’energia, si bé apunten que, d’ençà de finals del curs passat, la inflació “s’ha traslladat als aliments i begudes, a l’hoteleria i la restauració i a altres articles comercialitzats“. En aquest sentit, subratllen la importància de la contenció dels “efectes de segona ronda” que es nota aquest mes de maig, amb la contracció de cinc dècimes de la inflació subjacent.

Per romandre en la senda de la moderació de preus al consum, asseguren les petites empreses, el paquet de polítiques públiques s’ha d’amplificar. L’elevada influència dels preus energètics sobre l’índex general havia fet imprescindible controlar l’escalada dels costos de la llum. Ara, amb l’electricitat sota control, la prioritat és “aconseguir que la tendència a la baixa dels preus energètics es traslladi a altres sectors” que s’havien encarit com a resposta de la pujada de les utilities. Així doncs, la patronal reclama una reacció institucional que vagi més enllà de l’actual estratègia d’enduriment a discreció de la política monetària. Les pujades de tipus d’interès sense límit, auguren des de l’entitat, poden “comportar més perjudicis que beneficis” a l’economia.

Malgrat la ministra d’Afers Econòmics Nadia Calviño va informar el passat dilluns que Moncloa mantindrà les rebaixes de l’IVA als aliments essencials mentre els preus no tornin a estar sota control, Pimec critica que aquesta mesura “gairebé no s’ha notat” en la cistella de la compra dels consumidors. D’aquesta manera, les petites empreses demanden que la bonificació fiscal “s’estengui a la carn i el peix, que són productes bàsics de la nostra dieta”. Val a dir que alguns grups carnis romanen en inflacions properes al 10%, si bé el peix s’ha contingut en els darrers mesos fins establir-se en un encara alt però proper a l’ancoratge definitiu 4%.

El president de Pimec i vicepresident d’SME United, Antoni Cañete / ACN

CCOO considera les dades “molt positives”

El secretari de Treball i Economia de Comissions Obreres a Catalunya, Ricard Bellera, apunta que les dades del maig publicades per l’INE són “molt positives”, en tant que constaten la tendència a la baixa de les tensions inflacionistes. Segons Bellera, la situació de Catalunya respecte del seu entorn immediat pel que fa a preus és “molt bona”, en tant que mercats homologables, com l’alemany o el francès, pateixen pressions de preus molt més accentuades que les catalanes -el 3,2% del país es converteix en un 6,1% a Alemanya i en un 6% a França-. En aquest sentit, el sindicat confirma el bon rendiment de les “polítiques de contenció de preus” executades per l’executiu espanyol.

Conflicte salarial

Des del sindicat, però, recorden que si bé la moderació de preus millora la situació de moltes llars del país, aquesta no ha anat acompanyada d’una recuperació generalitzada del poder adquisitiu dels salaris a Catalunya. Les bones dades de l’IPC “no han de fer oblidar que els salaris s’han incrementat molt menys” que els preus, cosa que genera una escletxa en la capacitat real consum real dels treballadors catalans. En aquest sentit, CCOO exigeix la implementació de “polítiques de la negociació col·lectiva”, com ara el bloquejat l’Acord Interprofessional de Catalunya, per millorar els salaris i amb ells el poder adquisitiu de les rendes del treball.

Per la seva banda, si bé Pimec accepta la necessitat d’increments salarials, tornen a la seva proposta d’indexar les pujades de sou “a cistelles d’indicadors relacionats amb la productivitat de les empreses”. Així, des de la patronal consideren que les millores retributives haurien d’anar lligades a uns bons resultats de les empreses, dinamisme en el sector, reduccions de costos empresarials o una evolució positiva del PIB; i no només als increments de preus com defensen els sindicats.