Un vehicle de neteja de Sant Cugat del Vallès s’estavella contra una casa

Un vehicle del servei de neteja de l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès s’ha estavellat contra una casa del carrer del Diamant del municipi del Vallès Occidental. El vehicle pertany a l’empresa Valoriza, que és la concessionària del servei de neteja. Els fets han passat cap al migdia quan el conductor ha perdut el control de l’automòbil a la pujada del carrer de Monestir de Poblet i s’ha encastat contra l’immoble. En el moment de l’impacte, no hi havia cap membre a la casa afectada i cap persona n’ha resultat ferida de gravetat.

El xoc d’un cotxe de la neteja contra un la casa al carrer del Diamant de Sant Cugat del Vallès / Ajuntament de Sant Cugat el Vallès

L’incident ha passat sense ferits

Tal com ha informat el consistori de Sant Cugat del Vallès, els membres propietaris de l’habitatge passaran la nit a casa d’uns familiars. De cara al futur, Serveis Socials s’han posat a disposició de la parella per poder solucionar possibles problemàtiques que puguin derivar de l’incident. Durant l’impacte, en el vehicle hi havia l’operari i el seu acompanyant. Així mateix, els Bombers no han pogut retirar el vehicle perquè no podien garantir l’estabilitat de l’estructura.

Amb l’ITV passada

El vehicle tenia l’ITV passada i el regidor de Seguretat, Francesc Carol; Policia Local, Bombers, Serveis Urbans i Valoriza s’han personat per avaluar els danys i interessar-se pels afectats. Amb això, el consistori iniciarà una investigació per esbrinar els motius de l’accident i els peritatges donaran més informació sobre les causes de l’estavellament.

Durant aquesta tarda, els Bombers han hagut de tornara la zona per una fuita de gas a la casa de davant de la finca afectada, tot i que els dos casos curiosament no tenen res a veure, segons els bombers, que en el moment han precintat la zona.