Un nen ferit crític a Vilanova del Camí per la caiguda d’un arbre

Nova víctima de les tempestes que estan assotant Catalunya. Es tracta d’un nen de 13 anys que ha resultat ferit crític aquest dimecres a la tarda a Vilanova del Camí, a l’Anoia, quan li ha caigut a sobre la branca d’un arbre. Ho ha confirmat Protecció Civil pocs minuts abans de les vuit de la tarda. Els fets s’han produït en el marc de la tarda de tempestes que estan afectant bona part del país inclosa Barcelona. El Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) ha rebut l’avís poc abans de les sis de la tarda i ha enviat al lloc una dotació. Quan han arribat i han vist l’estat del menor l’han traslladat a l’hospital Sant Joan de Déu d’Esplugues de Llobregat, al Baix Llobregat.

Tragèdia per les pedregades d’aquest dimarts

Aquest dimecres al matí s’ha confirmat la tragèdia per les tempestes d’aquest dimarts. Emergències ha confirmat la mort d’una nena de només 20 mesos d’edat per les ferides que li va provocar l’espectacular pedregada del Baix Empordà. De fet, en aquesta zona és on s’ha registrat la pedra més gran en les últimes dues dècades. En concret, feia 10 cm. La calamarsada li va provocar ferides de consideració i va ser traslladada a l’Hospital Trueta de Girona, on va acabar morint segons va confirmar l’alcaldessa de la Bisbal de l’Empordà, Carla Vall.

A més, la tempesta també va provocar ferides a una dona que ha passat la nit ingressada. Les seves ferides eren de menor consideració i va rebre l’alta. Segons les dades del cos d’emergències, la pedregada va provocar ferides lleus a una trentena de persones, que van haver de ser ateses a diversos Centres d’Atenció Primària per contusions causades per les pedres que queien amb moltíssima força, com es pot veure als vídeos que s’han anat publicant a les xarxes socials.