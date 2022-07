Troben restes d’un crani humà a Torredembarra

Un bussejador va trobar ahir dissabte al matí un crani humà davant la platja dels Muntanyans de Torredembarra (Tarragonès). Els fets es van produir pels voltants de les 11.00 hores entre les urbanitzacions Nova Torredembarra i Claramar. Segons ha avançat el Diari de Tarragona i ha confirmat l’ACN, el submarinista estava fent pesca submarina i buscant petxines a uns cent metres de la costa quan va localitzar aquestes restes humanes a una profunditat d’un sis metres.

El bussejador va sortir de l’aigua i es va dirigir a una torre de vigilància per alertar als socorristes de la troballa (un crani humà incomplet i sense mandíbula). Ràpidament es va avisar a Policia Local i Mossos d’Esquadra, que van derivar el cas a la Guàrdia Civil.

Falta de peces del crani

Agents de la benemèrita va prendre declaració al submarinista i van custodiar el crani fins a l’arribada d’un vehicle de la funerària. El jutjat d’instrucció número 7 del Vendrell ha obert diligències i s’ha fet càrrec del cas.

Els investigadors intentaran ara realitzar una anàlisi d’ADN al crani per mirar de descobrir la seva identitat, tot i que serà complicat en no disposar de mandíbula ni peces dentals. Les restes podrien pertànyer a un dels encara dos desapareguts per la riuada del Francolí l’octubre del 2019 (un camioner belga i una veïna de Vilaverd que vivia en un bungalou).