La troballa d’un cadàver entre Tordera i Maçanet provoca afectacions a l’R1

La circulació de trens de l’R1 entre Blanes i Maçanet ha estat interrompuda aquest matí per la troballa d’un cadàver a la zona de vies entre les estacions de Tordera i Maçanet-Massanes, segons han informat Adif i Renfe. Els tècnics estan a “l’espera de l’autorització dels cossos policials per a restablir el servei”.

Prealerta #FERROCAT



Tallada la circulació de trens de la @rod1cat en els dos sentits entre les estacions de Tordera i Maçanet-Massanes perquè han trobat el cos d'una persona a la zona de vies — Protecció civil (@emergenciescat) December 13, 2022

Renfe ha organitzat un servei alternatiu d’autobusos entre Maçanet i Blanes. Protecció Civil ha activat el Pla Ferrocat i ha mobilitzat els serveis d’emergència per investigar les causes de l’incident i procedir a l’aixecament del cadàver. L’atropellament s’hauria produït en un “punt no autoritzat de pas” i s’investiga si es tracta d’un suïcidi.

L’avís s’ha produït poc abans de les 6.45, quan s’ha informat de la presència d’un cos a la zona de vies. El tren que circulava en aquell moment s’ha aturat i els passatgers han hagut d’esperar a l’interior dels vagons fins a l’arribada dels busos per continuar el seu viatge.

Afectacions habituals a l’R1 per atropellaments

Fa tot just 10 dies l’atropellament d’una persona també va obligar a interrompre la circulació de trens a l’R1 i l’RG1 entre els Masnou i Montgat. Els Mossos d’Esquadra van demanar a Adif la interrupció del servei per poder arribar fins al cos i procedir al seu aixecament. Els efectius del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) va atendre la persona atropellada, que havia accedit a la zona de vies per un punt no autoritzat.