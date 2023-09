Una trentena de dotacions treballen a l’incendi de Vespella de Gaià

Aquest divendres a la tarda ha començat a cremar un fort incendi forestal a Vespella de Gaià, a la comarca de Tarragona. En aquests moments hi treballen una trentena de dotacions del cos de Bombers de la Generalitat, de les quals 10 són aèries, amb l’objectiu d’extingir les flames descontrolades. Tot i que el foc avançava cap a un camp de conreu en el flanc dret, s’han generat focus secundaris pel vent, cosa que ha obligat al cos d’extinció d’incendis a duplicar els esforços per frenar l’avenç de les flames. El foc s’ha originat quan faltaven deu minuts per les tres de la tarda. En aquests moments els Bombers no han indicat quantes hectàrees han quedat afectades per les flames.

En canvi, el vent que bufa aquesta tarda a Catalunya ha dirigit el cap del foc per un pendent descendent i ha facilitat que perdi velocitat, mentre que la cua de l’incendi avança a contravent. Així doncs, per tal d’evitar afectacions majors i que les flames s’expandissin pel territori, des de la Generalitat han tallat la T-202 entre els quilòmetres 7 i 8, cap a Nou de Gaià, i la T-211 entre els 6 i 7, cap a la Pobla de Montornès. També s’ha aturat la circulació de trens de l’R13 entre Salomó i Roda de Berà. Des de Protecció Civil també han posat en prealerta el pla Infocat.

Un estiu de focs a Catalunya

Aquest passat mes d’agost ha estat molt marcat per diversos incendis. El que més ha afectat el territori català és el que va calcinar més de 500 hectàrees a Portbou, el qual va estar cremant durant quatre dies. Les autoritats saben quin va ser el punt d’origen del foc, però avui en dia, més d’un mes després de les flames, encara no han determinat quines van ser les causes del foc.