Un treballador mor electrocutat mentre feia reparacions a un supermercat

Un electricista ha mort mentre reparava el sostre d’un supermercat de Mollerussa. La víctima, que era un home de 38 anys, hauria caigut sobre un quadre elèctric mentre estava fent unes reparacions. Aquesta mala caiguda ha fet que patís una forta descàrrega elèctrica que a la vegada ha provocat una aturada cardiorespiratòria, segons han informat en un comunicat els Mossos d’Esquadra i Agents de la Policia de la Generalitat.

Una patrulla dels Mossos d’Esquadra, en una imatge d’arxiu / CME

Els fets han passat aquest dimecres a la tarda, quan la víctima estava fent les reparacions que se i havien demanat a un supermercat. No hi ha massa informació, però es deduiria que estava sol, ja que per la feina no eren necessàries unes altres mans. Segons la versió que han donat els Mossos d’Esquadra, l’home hauria caigut de l’escala des d’on estava reparant el sostre del supermercat, amb la mala fortuna que hauria caigut a sobre d’un quadre elèctric. Això ha provocat una gran descàrrega que ha acabat per parar-li el cor. Tot i la ràpida actuació dels agents de la policia després de l’avís de l’accident, no s’ha pogut fer res per la vida del treballador, ja que els serveis d’emergències que han arribat i l’han intentat reanimar no han tingut sort en la tasca, ja que portava en parada molta estona.

Un accident sense masses motius aparents

Els Mossos d’Esquadra encara estan investigant les causes per les quals la víctima ha caigut d’on es trobava i ha acabat en el quadre elèctric. És per això que s’ha obert una investigació per tal de aclarir els fets. En la gestió de l’accident hi han participat varies dotacions dels Mossos, SEM i tres dotacions de Bombers de la Generalitat. Els Mossos han posat els fets en coneixement del jutjat d’instrucció en funcions de guàrdia de Lleida i del Departament d’Empresa i Treball, d’acord amb els procediments habituals en accidents laborals amb víctimes mortals