Detenen dues persones pel tiroteig en un polígon de Sabadell al setembre

Els Mossos d’Esquadra han detingut aquest diumenge tres persones d’entre 28 i 35 anys per un delicte de lesions, avortament -perquè una de les víctimes va perdre el bebè que esperava- i tenença il·lícita d’armes i explosius, tots relacionats amb el tiroteig que hi va haver el mes de setembre a un polígon industrial de Sabadell. Concretament, la matinada del 20 de setembre, cap a les tres del matí, hi va haver un tiroteig en un pàrquing del polígon Sant Pau de Riu Sec d’aquesta localitat del Vallès.

En aquest pàrquing s’hi concentren molts joves durant la matinada dels caps de setmana per fer botellots. De fet, un botellot va desencadenar la baralla que va acabar amb el tiroteig. Els detinguts van utilitzar armes de foc per barallar-se amb un altre grup que feia botellot al mateix pàrquing i van ferir diverses persones que es trobaven de festa i eren alienes a la baralla. Dues d’aquestes persones que estaven al lloc dels fets van patir ferides greus.

Fins a deu trets i només dos detinguts

Els Mossos del grup d’homicidis de la regió metropolitana nord van començar la investigació fins arribar a aquestes dues persones que han detingut aquest diumenge. Els dos acusats haurien fet servir armes de foc “de forma indiscriminada” sense tenir en compte que hi havia més persones al voltant. Els acusats haurien disparat com a mínim deu cops segons els elements balístics recollits al lloc dels fets durant el 21 de setembre.

Els presumptes autors van organitzar un dispositiu per localitzar els autors i després els van detenir. Ja han passat a disposició del jutjat d’instrucció número 4 de Sabadell i el jutge ha decretat presó per un d’ells i llibertat amb càrrecs per a l’altre. La investigació, però, encara està oberta perquè podrien haver-hi més autors, pel que no es descarten més detencions en els propers dies.