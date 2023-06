Tallada l’AP-7 per l’incendi d’un camió amb mercaderies perilloses a Vilobí

Tarda de malson a l’AP-7, justament quan comença l’operació sortida pel pont de la segona Pasqua. L’incendi d’un camió carregat amb mercaderies perilloses, concretament amb resines, ha obligat a tallar l’autopista en els dos sentits de la marxa a l’altura de Vilobí d’Onyar (cap al nord) i Riudellots de la Selva (cap al sud). El vehicle, que transportava vint quilos de resina, ha cremat totalment. Els Bombers han rebut l’avís a quarts de dues de la tarda, tot i que el camió ha començat a cremar a les dues i deu, i la circulació continua tallada.

INCENDI DE VEHICLE. Calçada tallada (Retenció): AP-7 | VILOBÍ D'ONYAR | Sentit Nord cap a LA JONQUERA-DESVIAMENTS PER SORTIDA 9 A MAÇANET CAP A C-35 / A-2 | Punt km. 76-80.5 | 14:38 — Trànsit AP-7 (@transitap7) June 2, 2023 El tuit del servei de Trànsit de l’AP-7 on informa de les tasques d’extinció de l’incendi a un camió a l’AP-7 a l’alçada de Vilobí d’Onyar

Deu dotacions per contenir l’incendi de vint tones de resina

L’incendi, a banda d’afectar el camió, ha provocat un foc al marge de l’autopista que els Bombers encara estan acabant de controlar. Per fer-ho, hi han desplaçat deu dotacions, dues d’elles aèries, i un camió de risc químic del parc de Maçanet de la Selva, donat que el vehicle incendiat transportava vint tones de resina, un material perillós i inflamable.

Circulació complicada i tasques que “requeriran força temps”

No hi ha hagut ferits, però la circulació s’ha vist molt perjudicada, ja que l’incendi ha obligat a fer desviaments a la sortida 9 de Maçanet de la Selva, cap a la C-35 i l’A-2, en sentit nord. També s’ha tallat en sentit sud a Riudellots de la Selva perquè els Bombers puguin treballar. Per ara hi ha 4,5 quilòmetres de retencions. Trànsit, però, informa que les feines per restablir la circulació en aquest punt de l’AP-7 “requeriran força temps”, per la qual cosa les retencions podrien multiplicar-se en plena sortida de Barcelona pel pont de la segona Pasqua.