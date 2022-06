Suspenen els concerts de la Patum per falta d’espai i seguretat

L’Ajuntament de Berga ha donat aquest dissabte una de les pitjors notícies pels seus ciutadans. Els concerts de la Patum d’aquesta nit se suspenen per falta d’espai i perill d’aglomeracions. Després de consensuar-ho amb les entitats, el consistori ha optat per no celebrar les actuacions al local de la colla castellera, ja que no es poden garantir les condicions òptimes d’espai i seguretat i alhora, complir amb la resolució judicial que prohibeix actuacions a la plaça Cim d’Estela. Els concerts previstos per aquest dissabte eren els dels grups Pirat’s Sound Sistema, Sense Sal, Gertrudis, Brams i PD Toni Malé.

El tabal anuncia el compte enrere de la Patum 2022 / Nia Escolà

La Patum no tindrà concerts aquest dissabte per la manca de seguretat que tenen les instal·lacions on se suposa que s’hauria de fer la festa. Així ho ha decidit l’Ajuntament de Berga que ha assegurat que el principal és la seguretat dels participants de les festes.

El problemes d’aquest any amb la Patum

Inicialment, un jutjat de Barcelona havia limitat l’horari dels concerts fins a la 1 de la matinada i que arribessin a un màxim de 80 decibels. L’Ajuntament, però, va interposar un recurs i aquest divendres la jutgessa va emetre una nova ordre demanant la suspensió definitiva. En aquest context, el consistori va traslladar la majoria de concerts programats al Cinema Catalunya, seu de la colla castellera de la ciutat. La coincidència del passacarrers amb les actuacions musicals ha obligat a anul·lar els concerts previstos per aquest dissabte.

En aquesta línia, la regidora de Patum, Roser Valverde, ha agraït la feina feta per entitats, tècnics i treballadors de l’Ajuntament per adaptar-se al nou context. Valverde, a més, ha assenyalat que han estat uns dies “molt complicats” en l’àmbit personal i ha emplaçat pròximament als diversos agents implicats en la Patum de Berga a valorar de forma conjunta la situació i quins elements l’han desencadenat.