Roba 400€ en preservatius i lubricants davant d’un mosso fora de servei

Detenció surrealista dels Mossos d’Esquadra aquest dilluns a Alpicat. Els Mossos van enxampar un jove de 32 anys que havia robat més de 400 euros en preservatius i lubricants en un supermercat d’aquest municipi del Segrià. Un agent fora de servei el va detenir en veure com amagava aquests productes en una motxilla i sortia de la botiga sense pagar. Després d’alertar les caixeres, el mosso fora de servei el va seguir fins a l’aparcament i es va identificar com a policia. Un cop va arribar la patrulla corresponent el van identificar, se li va revisar la motxilla i va ser detingut per aquest furt.

Furts amb sorpresa desagradable pels lladres

Aquest dissabte hi va haver un furt semblant a Barcelona. Un lladre de 21 anys amb 17 antecedents per robatoris va intentar robar un patinet elèctric a la Rambla del Raval sense saber que la víctima del robatori era un agent de policia que estava treballant de paisà en aquesta zona de Ciutat Vella. El policia es va aturar un moment per fer una identificació en aquesta rambla, va baixar del patinet i el va deixar a pocs metres. El lladre només es va fixar que hi havia un patinet sense cap mena de mesura de seguretat i va intentar emportar-se’l sense saber que el propietari estava allà mateix i a més era policia.

Al novembre els Mossos també van detenir un noi de 19 anys al barri de Sant Antoni per intentar cometre un robatori pel mètode de l’estrebada i llançar el patinet elèctric que conduïa a un mosso mentre intentava fugir. També era multireincident. Un altre cas va succeir fa un any i va ser la Guàrdia Urbana qui va arrestar un adolescent en patinet a Sant Martí gairebé per accident. L’estaven atenent per una caiguda quan van trobar-li un telèfon mòbil robat recentment.