Presó pel presumpte autor escapolit d’un intent d’homicidi a Vilanova

Un jutge ha decretat presó pel presumpte autor d’una temptativa d’homicidi a Vilanova i la Geltrú, ha informat la policia catalana en un comunicat aquest dissabte. Els fets van ocórrer la matinada del diumenge 14 de novembre de 2021, quan els Mossos d’Esquadra van rebre l’avís d’una baralla amb dos ferits a l’entorn d’un local d’oci nocturn del municipi. En el moment de la detenció després de curar-se les ferides un d’ells va intentar amargar-se de la policia.

Els agents es van desplaçar al lloc dels fets i van localitzar dos joves amb ferides d’arma blanca, un en estat greu i un altre critico, i la policia, amb l’ajuda de testimoniatges, van comprovar que els dos presumptes autors havien fugit amb cotxe. Una de les víctimes va rebre l’alta poques hores després dels fets però l’altre va necessitar ser operat i va estar en estat critico durant diverses setmanes, “en les quals es va témer per la seva vida”. En aquest moment la investigació va fer un gir, ja que ja no només es podria parlar d’una baralla sinó que també hi podria haver un mort. Finalment, però, la víctima ha sobreviscut.

Un agent de policia emmanillant un detingut / Arxiu

Evitant ser localitzat

Després de ser identificats, un dels supòsits implicats es va presentar voluntàriament al jutjat que instruïa el cas i va quedar detingut, mentre que l’altre suposat autor -i causant de les ferides més greus- va marxar del seu domicili habitual, “intentant evitar ser localitzat”. Els agents van descobrir que el jove de 25 anys escapolit estava vivint en un municipi de la província de Lleó, i la Guàrdia Civil el va arrestar després de comprovar que tenia requeriments judicials pendents de Vilanova i la Geltrú i de Barcelona. L’arrestat va passar aquest divendres a disposició judicial i el jutjat d’instrucció en funcions de guàrdia de Vilanova i la Geltrú va decretar que el seu ingrés a presó.