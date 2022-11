Presó pels dos acusats d’apunyalar un home a Mollerussa

El jutjat d’instrucció número 1 de Lleida ha dictat presó provisional, comunicada i sense fiança per als dos detinguts per presumptament matar a un altre home en apunyalar-lo a Mollerussa el dimecres. Segons ha informat el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) en un tuit recollit per Europa Press, se’ls ha imposat presó per homicidi, renyina tumultuària, lesions i danys. Els Mossos d’Esquadra van detenir als dos homes, pare i fill, el dimecres i van detallar que l’agressió va ocórrer en el context d’una baralla i que la víctima va morir posteriorment arran de les ferides provocades per arma blanca.

Segons ha informat el TSJC, la causa està oberta pels delictes d’homicidi, batalla tumultuària, lesions i danys. Els fets es van produir en un bar de la capital del Pla d’Urgell, on hi va haver una batalla tumultuària que, a més de la víctima mortal, va provocar ferides a dues persones més, un dels quals el germà de l’home mort.

Tot el conflicte es va donar aquest mateix dimecres quan els Mossos d’Esquadra van detenir els dos homes per un apunyalament mortal a Mollerussa. Segons va informar la policia catalana, els fets es van produir després d’una baralla tumultuària en un bar del passeig Beethoven de la localitat lleidatana entre dos clans en la qual un home va resultar mort i un altre ferit greu per les ganivetades dels dos detinguts.

Els detinguts, ara ja en presó preventiva, són un pare i un fill de 62 anys i 36 anys, que estan acusats d’homicidi dolós i lesions. Segons va avançar l’ACN la víctima encara estava conscient quan la Policia Local va arribar al lloc dels fets, i va ser qui va explicar als agents quins havien estat els responsables del seu apunyalament. Poc després va morir a causa de les ferides. Els Mossos d’Esquadra, que investiguen les causes de la baralla i l’apunyalament mortal, estan en alerta per evitar possibles represàlies entre els clans implicats en l’incident.