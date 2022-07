En llibertat un pedòfil de Tortosa pel retard del jutge en dictar sentència

Un dels pedòfils jutjats a Tortosa per ser part d’una macroxarxa de pornografia infantil desmantellada en aquesta localitat ha sortit de la presó aquest divendres pel retard en dictar sentència. Així ho demostra una interlocutòria a la qual ha tingut accés l’Agència Catalana de Notícies (ACN) que demostra que Christian A. ha finalitzat el període de presó preventiva, prolongat fins a un màxim de quatre anys i per això ha sortit en llibertat. El temps màxim de presó provisional s’ha exhaurit i encara no hi ha sentència, pel que aquest home ja ha pogut sortir en llibertat. Ho ha fet aquest divendres a les sis de la tarda.

L’home estava a Mas d’Enric (Tarragona) des de fa quatre anys. Amb ell hi ha un altre acusat pels mateixos fets, en aquest cas el líder de la macroxarxa, Jean Luc A., que sortirà de la presó al setembre en cas que tampoc no hi hagi sentència. Els dos van ser jutjats el passat febrer després de temps en presó.

Mesures cautelars mentre està en llibertat

Per tal que el processat no marxi del país ara que està en llibertat se li ha retirat el passaport i se li ha prohibit sortir del país. També haurà de comparèixer setmanalment al jutjat. Els dos pedòfils són francesos i van fugir a mig judici en el seu país on se’ls demanaven grans penes de presó. Van ser localitzats a Tarragona on van ser jutjats després que la DGAIA destapés el cas i la Generalitat es personés com a acusació particular.

Jean Luc A. s’enfronta a 1.000 anys de presó per abús sexual de menors, i gravar i distribuir pornografia infantil -amb un centenar de víctimes identificades, si bé n’hi podria haver moltes més-. En el seu cas va reconèixer els fets durant el judici. En canvi, Christian A., col·laborador seu, ho va negar i va dir que només consumia el porno. A les conclusions finals se’ls sol·licitaven 200 anys de presó.

La fiscal va demanar que es notifiqués la sentència abans que s’exhaurís el termini

La fiscal en cap, María José Osuna, es va adonar que s’exhauriria el termini màxim de presó preventiva, pel que va enviar un escrit sol·licitant que es dictés la sentència. Ja fa cinc mesos que es va fer el judici. En cas que la sentència sigui condemnatòria la fiscal demanava que es prorrogués la presó. L’escrit, però, no va servir de res i la sentència encara no s’ha notificat. Aquesta situació, assegura la fiscal, no és habitual al sistema judicial espanyol.