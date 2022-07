Dos nens, explotats col·locant bitllets falsos en botigues després de classe

Els Mossos d’Esquadra de la Divisió d’Investigació Criminal (DIC), van detenir una dona i el pare de dos menors d’edat que obligaven als seus fills a introduir els bitllets falsificats que adquirien per internet al circuit econòmic. També es van detenir els dos menors d’edat, que van passar a disposicó de la Fiscalia de Menors de Barcelona i s’investiga també a la seva mare.

Intervenció de fins a 41.000 euros

En aquest sentit, els investigadors van intervenir fins a 41.000 euros en bitllets de 20, 50 i 100 euros, així com diverses eines que tenien la funció de manipular bitllets. Els investigats, que formaven part d’un clan familiar de Badalona, aconseguien els bitllets en una plataforma d’internet i qua nels rebien els modificaven, afegint-hi falsos hologrames per tal de donar-los-hi una aparença de naturalitat.

Un cop la família tenia els bitllets a punt, una dona amb domicili a Rubí recollia els dos menors, un cop finalitzaven la jornada escolar, i els portava diàriament a dur a terme les compres amb bitllets falsos per tot Catalunya. Entre els municipis hi havien: Badalona, El Masnou, Santa Coloma de Gramenet, Sabadell, Terrassa, Esplugues, l’Ampolla, Lliçà de Munt, Vilafranca de Penedès, El Bruc, Granollers, Montblanc, Solivella, Sant Vicenç del Horts i Tarragona.

Els 41.000 euros de l’operació Ònion

Bitllets molt similars entre sí

Curiosament, els bitllets eren molt similars entre sí. Iniciaven per la mateixa numeració de sèrie i suprimien les impressions que porten els bitllets d’atrezzo que indiquen que tracta de moneda no legal. Alhora, hi afegien una cinta transparent a l’holograma imprès, per donar-li una aparença real.

Els dos detinguts han quedat en llibertat amb càrrecs, després de passar a disposició judicial. La mare dels menors va quedar denunciada ja que tenia al seu càrrec quatre fills mes, dos dels quals menors de 6 anys.