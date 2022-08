Nova punxada a una noia a un festival de Roses

Els Mossos d’Esquadra estan investigant un nou cas de punxada a una noia durant la Festa Major de Roses aquest passat cap de setmana. Ho ha confirmat l’Ajuntament de Roses en un comunicat amb què ha condemnat i denunciat l’agressió a aquesta noia. En el comunicat fet públic aquest dijous han detallat que el Punt Lila instal·lat a la zona de barraques va atendre la noia, que no presentava símptomes de submissió química però quan va notar la punxada va buscar ajuda pel que pogués passar.

L’Ajuntament ha titllat la pràctica de punxar les noies de “perillosa i deplorable”, pel que ha demanat col·laboració ciutadana per “seguir denunciant qualsevol agressió física, verbal o sexual contra qualsevol persona”. “Volem mostrar el nostre suport i solidaritat a la noia afectada, així com reafirmar la voluntat de continuar treballant per generar espais de festa segurs i eines per conscienciar el conjunt de la població”, conclou el comunicat.

Una altra investigació en marxa a Girona

En paral·lel i des del 30 de juliol els Mossos d’Esquadra estan investigant un altre cas de punxada a una noia, aquest cop en un local d’oci nocturn de Girona. La presumpta víctima va anar la nit del 29 de juliol al servei d’urgències a l’Hospital Trueta, després de sortir de festa, i va dir que estava atordida i que podria haver estat un nou cas de punxada. Tenia una marca al braç compatible amb una punxada d’aquest tipus.

Un metge forense va acudir llavors al centre sanitari per fer-li diverses analítiques a la noia, i encara a l’espera dels resultats, els Mossos mantenen oberta una investigació per esclarir els fets. Fins el 30 de juliol es van denunciar fins a 17 casos de punxades. Concretament, 12 a Lloret de Mar i 5 a Barcelona, tot i que a aquestes alçades ja serien més.