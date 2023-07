La noia morta a Girona hauria estat escanyada per la seva exparella

Els Mossos d’Esquadra han detingut l’exparella de la noia de 27 anys que va ser trobada morta aquest dijous a la tarda en un pis del carrer Bilbao de Girona, segons ha confirmat la policia catalana. Fonts de la investigació han explicat a l’Agència Catalana de Notícies (ACN), el detingut i la noia morta havien mantingut una relació curta.

La policia catalana ha informat que a un quart de sis van rebre un avís per la troballa del cadàver, que estava lligat. Una de les primeres hipòtesis és que la noia va morir escanyada. Diverses dotacions policials es van traslladar fins al lloc dels fets i van ser els efectius del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) qui van confirmar la mort de la noia.

Un agent dels Mossos custodia l’entrada de l’edifici on s’ha trobat el cos d’una noia morta a Girona / ACN

Atenció a les víctimes i les seves famílies

Un psicòleg del SEM s’ha traslladat fins al pis per atendre la família de la víctima. Des d’un principi, els Mossos han tractat el cas com un crim, ja que el cos presentava signes de violència. La Divisió d’Investigació Criminal (DIC) dels Mossos d’Esquadra va obrir immediatament una investigació per esclarir els fets i identificar els autors.

Segons informar l’Institut Català de les Dones, les dones que pateixen una situació de violència disposen del servei d’atenció permanent al número 900 900 120, gratuït i confidencial, és a dir, que la trucada no queda registrada al mòbil des del qual es truca. En cas d’urgència, també poden trucar al telèfon d’emergències 112.

Crim a Vilafranca del Penedès

Fa dos dies, els Mossos d’Esquadra van detenir un home com a principal sospitós d’una altra mort violenta a Vilafranca del Penedès (Alt Penedès). La policia catalana va descobrir el cos d’un home a l’interior d’un pis de la ciutat penedesenca. El cadàver presentava signes de violència i l’autòpsia va confirmar que es tractava d’un crim. El detingut és el germà de la víctima, que està en llibertat provisional mentre s’investiga el cas.