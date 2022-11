Un noi, a punt de perdre el penis després d’haver-se disparat sense voler

Un noi de 22 anys ha estat a punt de perdre els seus genitals en un incident amb una pistola aquest passat dimecres a Novelda, Alacant (País Valencià). La Guàrdia Civil està investigant què feien ell i un amic amb una pistola a un cotxe en el moment dels fets, però per ara no s’ha tret l‘aigua clara. El fet és que aquests dos nois estaven fent una volta en cotxe per aquest municipi d’Alacant quan van veure una patrulla de la policia local de Novelda i es van espantar. Llavors van intentar amagar l’arma perquè no tenien llicència per portar-la i tot es va precipitar.

Quan un dels nois va intentar amagar la pistola als seus pantalons, concretament dins dels calçotets perquè fos més difícil de trobar pels agents, l’arma es va disparar de forma accidental i el tret va impactar directament contra el seu penis. És per això que va estar a punt de perdre’l per un desafortunat incident quan intentava que la policia no veiés que tenia una arma per a la qual no tenia llicència. Finalment, però, ha tingut sort i ha pogut salvar el seu penis.

Imatge de recurs d’una pistola

No perdrà el penis gràcies a la ràpida intervenció de l’hospital d’Elda

Els dos nois van fugir en el cotxe de la policia i van arribar a l’Hospital General d’Elda, on el noi va ser atès per una gran hemorràgia conseqüència d’aquest tret al penis. Si hagués esperat més estona podria haver perdut el penis i fins i tot la vida. Gràcies a una operació de quatre hores i a haver-lo tractat a temps s’ha pogut reconstruir el penis d’aquest noi, segons va avançar el diari digital Información.

Després de l’operació els nois van ser detinguts per un delicte de tenença il·lícita d’armes i van ser posats a disposició del jutjat d’instrucció número 4 de Novelda, que ha decretat llibertat provisional amb càrrecs. El noi continua recuperant-se de les ferides d’aquest estrambòtic incident.