Detenen un noi de 21 anys per apunyalar al coll un home a Lleida

Els Mossos d’Esquadra han detingut aquest dissabte un jove de 21 anys per presumptament haver apunyalat un home de 41 al barri de Pardinyes de Lleida. Ho ha avançat el diari Segre i ho ha confirmat l’Agència Catalana de Notícies. Segons explica el diari, la víctima va rebre diverses punyalades al coll i a l’esquena i va ser traslladat en estat greu a l’hospital Arnau de Vilanova. Després el van derivar a l’hospital Vall d’Hebron. L’apunyalament es va produir durant la matinada de divendres a dissabte, després d’una baralla entre l’agressor i la víctima. Anaven en grup i un cop comès el delicte l’agressor va fugir. La policia el va detenir aquest dissabte al seu pis al carrer del Nord de Lleida, capital del Segrià. Està acusat d’un delicte d’homicidi en grau de temptativa i està previst que en els pròxims dies passi a disposició judicial.

El jove va ser detingut aquest dissabte acusat d’un delicte d’homicidi en grau de temptativa / Agència Catalana de Notícies (ACN)

Una baralla per 20 euros a Calafell també acaba amb un apunyalament

Recentment, una altra baralla va acabar amb un home ferit per arma blanca al carrer Torredembarra de Calafell, al Baix Penedès. El motiu de la discussió, en aquest cas, van ser vint euros que la víctima devia a l’agressor. Un conductor es va aturar a un control de trànsit i va explicar als agents que portava el seu nebot a l’hospital perquè l’havien apunyalat dues vegades per l’esquena i poc després els Mossos d’Esquadra van detenir l’autor de l’agressió, que tenia una relació propera amb la víctima. De fet, segons el tiet de la víctima, l’agressor era conegut i amic de la víctima i es van barallar perquè li devia 20 euros. Aquesta discussió va desembocar en un apunyalament que per sort no va tenir conseqüències més greus.