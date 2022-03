Els Mossos formaran 190 alumnes d’ESO per vigilar el ‘bullying’

Una mena de nens parapolicies per detectar i reduir les conductes d’odis i de discriminació al sistema educatiu de Catalunya. Els Mossos d’Esquadra formaran 190 alumnes de Primer i Segon d’Educació Secundària Obligatòria per fer de referents entre els seus companys i poder fiscalitzar i descobrir conductes d’odi a les aules. “És més fàcil que una víctima pugui explicar el cas a un company de la seva edat que no pas a un adult docent o un policia uniformat”, ha detallat la inspectora Montserrat Bosch en la presentació del balanç de l’actuació policial dels Mossos d’Esquadra durant el 2021 en l’àmbit dels delictes d’odi i discriminació.

Aquest és l’objectiu que busca el pla pilot que es va posar en marxa l’any passat i que la policia catalana en valora molt positivament els resultats. En definitiva, els Mossos veuen en aquesta iniciativa una de les solucions a una de les seves “preocupacions”: que gairebé el 20% dels arrestats o investigats per delictes d’odi són menors i un 11,6% de les víctimes també. La lògica de la mesura d’ensinistrar nens “referents” per detectar i denunciar aquest tipus de comportaments delictius, és “minimitzar l’impacte que aquest tipus de fets delictius tenen entre els joves i fer aflorar la xifra oculta que es produeix en aquest àmbit”. A més, de “conscienciar i sensibilitzar sobre la diversitat”. Una mesura que s’afegeix a les tradicionals de formació del personal docent o distribució de formació entre els membres de la comunitat educativa.

En aquest sentit, els Mossos d’Esquadra van dur a terme durant l’any 2021 diverses accions dins l’àmbit escolar i educatiu i també en altres camps. Concretament, es van dur a terme 337 activitats amb un total de 7.599 assistents. Pel que fa als centres docents, es van dissenyar materials de prevenció adreçats als professionals que hi treballen i a les famílies, explorant noves tècniques pedagògiques per garantir un aprenentatge més significatiu, com seria el cas del taller preventiu “Diversitat de Tu a tu”. Les Oficines de Relacions amb la Comunitat de les comissaries ja han posat en marxa durant el vigent any escolar.

Segons ha explicat la portaveu de la policia catalana, a principis de setembre i arreu del país es va iniciar aquest pla de formació de referents. “Es tracta que els mateixos alumnes adquireixin un major protagonisme en el moment de transmetre els missatges de prevenció“, apunta la policia. De fet, els Mossos interpreten que “en moltes ocasions, arriba de manera més eficaç i eficient quan l’emissor és el mateix company i el receptor se sent més confiat per posar en coneixement algun problema que pugui estar relacionat amb conductes d’odi i discriminació”. És a dir, es parteix de la premissa que abans confiaren en un company abans que en un docent o un adult.

Un dossier dels Mossos indica que la prova pilot es va portar a terme a l’escola Santiago Sobrequés i Vidal de Girona. Una experiència que asseguren va “obtenir bons resultats , arribant a uns 90 alumnes”. Actualment, aquest taller ja s’ha impartit en més de 20 centres arreu del territori i té la previsió d’arribar en l’actual any escolar a uns 38 instituts, un total de 190 alumnes. Es preveu que aquesta formació arribi aquest any a més d’un miler d’alumnes i es consolidi com un taller de referència en els pròxims anys.